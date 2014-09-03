Фото с сайта inforesist.org Фото с сайта inforesist.org Казахстанские депутаты призывают не поддаваться на провокации в связи с заявлениями президента России Владимира Путина о казахской государственности. По мнению народных избранников, слова российского лидера говорят, скорее, о его неосведомленности в области истории, сообщает 31 канал. Напомним, в минувшую пятницу во время всероссийского молодежного форума "Селигер-2014" президент России, отвечая на вопрос одной из участниц, сказал, что Казахстан возник на территории, где никогда не было государственности. Эти слова тут же были подхвачены журналистами и блогерами из России, Казахстана и Украины. "Существуют трудности с адекватным восприятием российской политической риторики казахами. В частности, можно видеть это в Интернете, в деятельности общественных организаций и при личном общении," - этот вопрос, прозвучавший в прямом эфире во время встречи Владимира Путина с российской молодежью, с самого начала носил провокационный характер. Российский лидер ответил лишь на ту часть, которая касалась личности президента Назарбаева. Однако ответ Путина едва ли можно назвать удачным: "Я уже говорил, что он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда, он ее создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек". Именно эти слова в тот же день были растиражированы в Интернете и разобраны на цитаты. Причем, наибольшую активность в нагнетании обстановки проявляли украинские средства массовой информации. Вскоре на просторах всемирной сети появился и ответ Нурсултана Назарбаева, который, якобы, был дан в ответ на заявление Путина. Вот как цитировали казахстанского лидера зарубежные сайты: "Если правила, изложенные в соглашении, не будут соблюдаться, Казахстан имеет право выйти из Евразийского экономического союза. Я говорил это раньше, и я говорю это снова". При этом никого не смутило, что эти слова Нурсултан Назарбаев произнес за пять дней до скандального заявления Путина. Однако в России, кажется, всерьез решили, что Казахстан уже готовится выйти из союза, в который вступил чуть больше трех месяцев назад. И только в российском МИДе спокойно отнеслись к такой полемике, явно имеющей признаки информационной войны. Казахстанские депутаты также решили не поддаваться на провокацию. "Никто не хотел ущемить или обидеть какую-то страну. Тем более, ее славную историю. Казахстанская государственность, казахская государственность, она общемировую известность имеет. Это этапы целые, эпохи и наша седая старина", - заявил Гани Касымов. "Мы знаем российскую историю, например, достаточно неплохо. Наши соседи почему-то не знают до сих пор нашей истории, но это укор не только им. Это укор и нам тоже, что мы недостаточно ведем работу по тому, чтобы соседи знали, откуда мы растем. Что мы не с неба свалились, не из инкубатора вывалились. Мы живем на нашей земле. Это наша территория", - отметил депутат Азат Перуашев. Интересно, что почти одновременно с заявлением Путина в Казахстане появилась инициатива создания нового праздника - Дня первого государства. Общественники предлагают приурочить его к 550-летию со дня основания Казахского ханства. Связано ли это со скандальными словами российского лидера - пока не ясно.