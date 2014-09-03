Реплика президента России на молодежном форуме "Селигер-2014" в ответ на вопрос о будущем Казахстана вызвала бурную реакцию в соседнем государстве, сообщает BBC.
Отвечая студентке Анне Сазоновой, Путин заявил, что у казахов не было государственности. В Казахстане настороженно отнеслись не только к ответу российского лидера, но и к самой постановке вопроса, который восприняли не иначе как предупреждение.
Вопрос студентки РУДН звучал так: "Сегодня не смолкают разговоры о росте национализма на Украине. Но беспокоит и другая ситуация, связанная с ростом националистических настроений в Казахстане, в частности, на юге страны. На наш взгляд, сдерживающий фактор данного явления - действующий президент, господин Назарбаев. Также существуют трудности с адекватным восприятием российской политической риторики казахами... Вопрос: стоит ли нам ожидать развития украинского сценария в том случае, если господин Назарбаев покинет пост президента? Есть ли стратегия по работе в данном направлении? У нас есть предложение, хотели бы присоединиться. И каковы перспективы евразийской интеграции?"
На это Владимир Путин ответил: "Казахстан - это наиболее близкий нам стратегический союзник и партнер. Во-первых, президент Назарбаев жив и здоров, слава Богу, и никуда пока не собирается. Но как мудрый руководитель он всегда думает о будущем своей страны''.
Путин считает Назарбаева очень грамотным руководителем: ''Он совершил уникальную вещь. Он создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности''.
Он также добавил, что казахам создаваемый Россией, Казахстаном и Белоруссией ныне Евразийский союз выгоден для развития экономики, чтобы "оставаться на пространствах большого русского мира".
Вопрос важнее ответа
Ответ российского лидера восприняли в Казахстане болезненно.
''Заявления Путина вызвали в Казахстане неоднозначную реакцию. В определенных кругах эта реакция даже была больше негативная'', - сообщил в интервью Русской службе Би-би-си директор Казахстанского института группы оценок рисков Досым Сатпаев.
Но вместе с тем заявление Путина совпадает с существующей официальной идеологией в Казахстане, которая подчеркивает, что создание независимого Казахстана тесно связано с именем Нурсултана Назарбаева.
''При этом почему-то перечеркивается многовековая история казахских ханств и ханов, которые вносили свой вклад в становление существующей государственности. То есть выходит, что Путин в какой-то степени решил так же подыграть Назарбаеву, связав его с существующим независимым Казахстаном'', - продолжает Сатпаев.
Путин будет рассматривать Казахстан в качестве партнера, если республика будет проводить такую же внутреннюю и внешнюю политику, которую заложил действующий президент, полагает эксперт: ''В словах Путина прозвучала фраза: дескать, маловероятно, что в Казахстане может повториться украинский сценарий. Но эта фраза предполагает возможность такого сценария в случае изменения геополитической обстановки''.
Но больше всего в Казахстане резонанс вызвал не столько ответ Путина, сколько тот вопрос который ему задали, считает Сатпаев. В этом вопросе звучало несколько моментов, которые в Казахстане многих насторожили.
Прозвучал тезис о якобы росте национализма в Казахстане. Что только действующий президент сдерживает этот национализм и что с его уходом в Казахстане возникнут похожие проблемы, что и на Украине.
Сам вопрос в Казахстане восприняли не как случайность или импровизацию, а как хорошо отрепетированную постановку, которая была подготовлена заранее.
Залог стабильности
''И эти заявления совпали с теми, которые озвучивал Владимир Жириновский. Поэтому слова Путина просто влились в информационный шум, который был создан и другими событиями. Это и события в Украине, и заявления Жириновского, и появление в социальных сетях двух групп с призывами отнять у Казахстана северные регионы. Все это было сведено к тому, что Путин таким образом предупреждает Казахстан'', - заключает политолог.
Однако рассчитывать при действующем президенте на серьезный разрыв отношений с Россией не приходится, полагает Сатпаев.
Назарбаев недавно опять публично выразил поддержку созданию Евразийского экономического союза, хотя подчеркнул, что Казахстан может выйти из этого альянса, если возникнет угроза для национальных интересов страны.
''Для нас серьезной зоной риска будет именно транзит власти, когда придут новые руководители, которые не будут Москву воспринимать слишком серьезно и которые не будут прогибаться под давлением. Конечно, есть риск того, что Москва опробует в Казахстане то, что уже проделала в Грузии и на Украине", - предостерегает Сатпаев.
Среди казахских национал-патриотов тоже нет четкого единого мнения по поводу того, что собой представляла государственность до Назарбаева.
Они готовы более-менее терпимо относиться к тому, что говорят в Казахстане, в том числе и глава государства, продолжает Сатпаев. Но они не могут воспринять, чтобы к истории Казахстана апеллировал президент государства, которому вменяют агрессивные действия по отношению к другим соседним странам, в частности, к Украине, и они не хотят, чтобы Путин совал свой нос в историю республики Казахстан.
''Странно было услышать этот вопрос, - говорит российский политолог Аркадий Дубнов. - Но тем не менее ответ Путина на него нельзя рассматривать без связи с украинскими событиями. Надо принять во внимание контекст - что это было заявлено через пару дней после выступления Жириновского, где он высказался на ту же тему, как всегда крайне цинично, если не нагло, сказав, что мол мы сначала разберемся с Украиной, а потом посмотрим - имея в виду озабоченность состоянием русскоязычного населения в Казахстане".
Нужны гарантии
Дубнов говорит, что эта ситуация по отношению к Казахстану напоминает ему злого и доброго следователя. Жириновский в данном случае "злой", Путин - наоборот.
''Сначала казахстанской элите напоминают, что она находится в полной зависимости от того, как на ее поведение смотрит в Москве "старший брат", - это из выступления Жириновского. А потом фигурально сам "старший брат" (Путин) говорит - да нет, все в порядке - но до тех пор, пока Назарбаев у власти".
По мнению Дубнова, это сигнал и Назарбаеву, и казахстанской элите, что безопасность в их стране будет лишь в том случае, если все будет так, как сегодня при Назарбаеве, что Россия и Казахстан останутся надежными стратегическими партнерами и союзниками.
"Путин хочет видеть гарантированного преемника, которого будет рассматривать как надежного продолжателя дела Назарбаева", - добавляет российский политолог.
Нурсултана Назарбаева поддерживает большинство русскоязычного населения Казахстана. При нем русский язык остается языком межнационального общения и одинаково используется в государственных институтах.
Недавно Назарбаев в очередной раз призывал не раздувать ситуацию вокруг языкового вопроса.
"Предположим, что мы законодательно запретим все языки, кроме казахского. Что нас тогда ждет? Судьба Украины. Нужно ли насильно всех привести к казахскому языку, но при этом в кровопролитии лишиться независимости, или благоразумно решать проблемы? Вопрос в этом. Что мы выбираем? Поэтому я считаю, что в этом вопросе необходимо терпение'', - сказал Назарбаев.