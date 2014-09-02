Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на отдел пассажирского транспорта ЖКХ г.Уральск. Как рассказал директор ТОО "УралТехСервис" Александр БАКЛАН, тариф они оставили на том же уровне, что и подавали ранее, поскольку цена на дизельное топливо, при общем повышении цен на ГСМ, осталась на том же уровне. - Они (отдел транспорта - прим. автора) сказали, что заявку будет рассматривать отдел финансов, что они будут изучать пассажиропоток, - рассказал Александр БАКЛАН. - Они с апреля изучают заявку и ответа не дают. А у нас ситуация безвыходная. Чтобы выиграть тендер, мы купили в лизинг новые автобусы, установили GPS-навигаторы и теперь не можем выполнять свои обязательства. У нас средняя заработная плата 40 тысяч тенге. Ну кто будет работать за такую зарплату? А повысить мы не можем, потому что работаем сейчас себе в убыток. Между тем, по словам замначальника отдела пассажирского транспорта ЖКХ г.Уральск Гумара САДЫКОВА, уральские перевозчики сделали перерасчет ранее поданной заявки на повышение тарифа за проезд. - Они оставили тариф практически на том же уровне, но мы заявку еще не рассматривали, - рассказал Гумар САДЫКОВ. - Возможно, до конца нынешней недели заявка будет рассмотрена. Напомним, уральские перевозчики заявили, что еще в апреле нынешнего года подали заявку на повышение тарифа за проезд до 85 тенге. Но ответа они не получили до сих пор, хотя обращались даже в прокуратуру и региональную палату предпринимателей.