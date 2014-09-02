Об этом заявил директор центра истории и археологии ЗКО Мурат СДЫКОВ.   zhaik6- Можно воссоздать городище и создать его реконструкцию. Мы направили в министерство культуры соответствующий проект для музея под открытым небом. Проект мы рассчитали на 5 лет, стоимость составляет 1,5 млрд тенге. Я думаю, если создать такой проект, то здесь можно будет отдыхать и заниматься историей, так как многие люди хотят участвовать в раскопках, - рассказал директор центра истории и археологии ЗКО Мурат СДЫКОВ. Городище находится в 12 километрах от Уральска рядом с рекой Чаган. Городище было найдено уральскими археологами в 2001 году. Затем в 2002 году совместно с алматинскими учеными началось исследование местности и раскопки. В 2005 году ему было дано название Жайык. Оно датируется XIII-XV веком - это времена Золотой Орды. Памятник истории разделен на 2 части. Первая - это город, а вторая - некрополь, который расположен в 2 километрах от городища на возвышении Свистун горы. - В течение полевых сезонов мы раскопали 3 мавзолея, два из них прямоугольной формы. Здесь было погребено 10 человек. Самое интересное, что на территории данного захоронения были найдены останки еще 1 человека. Наше предположение, здесь, возможно, погребены представители аристократии. Их возраст составляет 55-60 лет. Второе наше предположение - здесь, возможно,  похоронены религиозные деятели. Во время раскопок был найден некоторый инвентарь. Однако некрополь был разграблен. Третий мавзолей расположен недалеко от этого некрополя, мавзолей круглой формы и там было найдено 3 человеческих черепа, - рассказывает старший научный сотрудник Западно-Казахстанского областного центра истории и археологии, кандидат исторических наук Мурат КАЛМЕНОВ. Далее было показано само городище, там были обнаружены печи для обжига кирпичей, городская общественная баня и гражданские постройки. Террасы городища размыты и прослеживаются на склоне долины далеко в стороне как выше, так и ниже по течению Урала. Также здесь была найдена печь для обжига керамических изделий. Постройки соответствовали всем санитарным нормам, также здесь была специализированная система керамических труб. Было найдено большое количество керамической посуды и домашней утвари. Более того, ученые находили железные предметы. Также в центре археологии истории с прошлого года к раскопкам привлекают студентов исторического факультета. Также на осмотре присутствовала делегация из Атырау, в состав которой вошли археологи  и замакима города Гульмира ШАКИРОВА. Делегация из Атырау подарила центру истории и археологии картину с современным видом Атырау, а также фотоальбом археологических раскопок и 4 тома исторических  книг. В свою очередь, Мурат СДЫКОВ вручил делегации книгу "Ранние кочевники Казахстана".