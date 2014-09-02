30 августа в 19.10 в дежурную часть поступило сообщение, что на 20 км автотрассы Хромтау-Айтеке би произошло ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. 41-летний водитель автомашины «DAF XF95» с полуприцепом на узком участке дороги нарушил правила дорожного движения и не пропустил движущийся навстречу «Камаз». В результате произошло столкновение. Водитель «DAF XF95» - уроженец Жамбылской области. За рулем "Камаза" находился 32-летний житель Актобе. Он перевозил 19 кубов отходов ГСМ. В результате ДТП произошло возгорание обеих автомашин. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар был ликвидирован в 21.37. Розлива ГСМ не произошло, но от полученных травм актюбинец скончался на месте. Экспертиза показала, что водитель автомашины «DAF XF95» был трезв. Назначены судебно-медицинская  и автотехническая экспертизы.