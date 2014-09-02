Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области. 29 августа около 10 часов утра в одном из домов по ул. Жанкожа батыра был обнаружен труп 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. На теле потерпевшей обнаружены 20 колото-резанных ножевых ранений. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.96 ч.1 УК РК - "Убийство". Было установлено, что свидетелем данного происшествия оказался 9-летний брат потерпевшей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель города Алматы, который в тот же день примерно в 11.30 покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с 21-го этажа дома, расположенного в 11 мкр. г. Актобе.