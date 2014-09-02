Фото с сайта old.kazatomprom.kz
Министр энергетики Владимир Школьник прокомментировал дефицит ГСМ в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мое ощущение, что мы должны выбраться из этой ситуации. Надо экономить, и весь мир экономит. И я призываю это делать. Если есть возможность, не в громадном джипе ехать на работу. Здесь в Астане нельзя проехать. А сесть в одну машину людям, которые сидят в одном подъезде, доехать до работы - это можно сделать. Так что и вас бы я попросил, когда трудные времена и поднимается цена во всем мире, я по Германии хорошо знаю, они садятся в одну машину, либо едут на общественном транспорте. Давайте будем поэкономнее. На машины пересаживаться поменьше надо, особенно это касается всяких чиновников и людей, которые в одном джипе едут и везут воздух. Этим надо заниматься", - сказал министр в кулуарах Парламента.
Он также прокомментировал дефицит ГСМ в Казахстане. "Реальный дефицит есть, он связан с тем, что идет реконструкция наших заводов с целью увеличения выхода легких фракций. И по 92-му бензину дефицит между потреблением, и то, что мы производим, составляет порядка 140-150 тысяч тонн. Мы завозили все время этот бензин из России, но вы знаете, что с зимы правительство держало регулирование цены и не поднимало, и за это время в России они поднялись. И сейчас ситуация такова, что 92-й бензин в РФ стоит порядка 160-170 тенге на пистолете на заправке. У нас эта цена до последнего момента была 115, сейчас она 128. И, естественно, тот, кто завозит бензин, рынок же единый, ему невыгодно купить бензин там, привезти сюда и продать по той цене, которую мы регулируем", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.
При этом он подчеркнул, что правительство принимает все возможные меры для того, чтобы завезти бензин из РФ, но там тоже проблемы. "И это делается, причем покупается бензин, и разница доплачивается за счет государства, за счет доходов "КазМунайГаза". Эту работу мы делаем. Но такая ситуация будет выправляться после того, как закончится зимний сезон, потому что здесь еще и вопросы дизельного топлива. Вы знаете, что мы поставляем дизельное топливо по сниженным ценам в сельское хозяйство, и слава богу, здесь все нормально, все есть", - отметил Школьник.
"Проблема в том, что Россия очень мало реализует 92-го бензина качества Евро-2, который мы делаем. Они больше производят качество Евро-4, Евро-5. И этот бензин у них дороже. Но завезти этот бензин такого качества сюда, а того 92-го, который мы привыкли - Евро-2, его совсем мало производится в РФ, завезти тот бензин - тогда возникают проблемы, он более высокого качества. А где гарантия, что не будет перемешиваться, потому что страна еще не готова, чтобы на заправках были соответствующие лаборатории, чтобы проверяли. Эту проблему надо решать. Ею занимается КМГ очень серьезно", - сказал он.
Также журналисты задали ему вопрос про сроки, когда дефицит ГСМ будет ликвидирован. "Я не пророк. Но я хочу сказать, что все, что в разумных человеческих возможностях можно сделать, правительство, КМГ и "Самрук-Казына" делают все, что возможно. Если есть какие-то идеи, я совершенно открыт", - сказал он.
"Общественный контроль за тем, чтобы на базах, частное же все, держали бензин, понимая, что повышение неизбежно, они его придерживают, еще сильнее ухудшается данная ситуация. Поэтому это надо делать. В областях надо и местным органам власти все силы направить на то, чтобы на рынке был бензин. Для этого возможности есть, надо поактивнее здесь быть. Ну, и конечно, под общественный контроль поставить эту ситуацию с обеспечением топлива, со всякими спекулятивными делами", - подчеркнул министр.
На вопрос о том, планируется ли дальнейшее повышение цен на ГСМ, он ответил, что это зависит от того, какая будет ситуация на рынке. "Что лучше - бензин по 128 или по 115, которого нет, но написано 115, либо бензин чуть дороже, но который есть? Вот и выбирайте сами", - сказал Школьник.
Напомним, 21 августа текущего года топ-менеджеры АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" на брифинге в Астане сообщили о том, что цены на бензин необходимо повысить на 10-15 процентов. После данного заявления, через несколько часов министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев подписал приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов. Тем самым, подняв стоимость бензина марки АИ-92/93 до 128 тенге. Тем временем, казахстанские эксперты прогнозируют новые скачки цен на ходовые марки бензина. Объясняют это тем, что Казахстан зависит от привозного бензина.