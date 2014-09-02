Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Для участия в кастинге девушки могут зарегистрироваться на сайте uralskmodels.kz и misskazakhstan.kz до 1 октября. По словам директора модельного агентства "Star models studio" Жулдыз ХУСПАНОВОЙ, регистрация участниц уже началась и продлится до 1 октября 2014 года. Уже вечером 2 октября в казахском драматическом театре состоится кастинг, где отберут 20 девушек. - Конкурс пройдет 16 октября в 19 часов также в казахском драматическом театре, - рассказала Жулдыз ХУСПАНОВА. - Две победительницы - это обладательница гран-при и девушка, занявшая первое место, будут представлять Уральск в конкурсе "Мисс Казахстан-2014" в декабре нынешнего года в Алматы. Кроме того, в конкурсе будет много различных номинаций, например, "Мисс грация", "Мисс фотомодель". Попробовать себя в "Мисс Уральск-2014" могут девушки в возрасте от 16 до 27 лет. Участницы должны обладать приятной внешностью и ростом не ниже 168 сантиметров.