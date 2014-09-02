Два детских сада Атырауской области, в которых после санитарной проверки обнаружили кишечную палочку, временно приостановили свою деятельность, передает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. «Прокуратурой Макатского района проведена проверка в учреждениях образования, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, правил пожарной безопасности и экологического законодательства. По результатам проверки в детских садах поселка Макат и Доссор в местах массового питания детей (столовые) обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП)», - говорится в сообщении пресс-службы. Как отмечается, по внесенному акту прокурорского реагирования, деятельность указанных учреждений временно приостановлена, защищены конституционные права 197 детей. Кроме этого, районным управлением защиты прав потребителей в межрайонный специализированный экономический суд Атырауской области внесено исковое заявление о дальнейшем приостановлении деятельности объектов до полного приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам.