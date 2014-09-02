Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. Лично-командный чемпионат мира по шашкам среди юношей и девушек проходит с 26 августа по 4 сентября в Болгарии в городе Кранево. Воспитанница ДЮСШ № 2 Анель ДАВЛЕТОВА 2004 года рождения заняла третье место в рапиде (вид турнира в шашках). Тренером девочки является Данияр ДЖУМАГАЛЬДИЕВ.