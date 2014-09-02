Сегодня, 2 сентября, стартовал автопробег, приуроченный ко Дню знаний, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ребята из автомобильного сообщества Аксая решили провести благотворительный пробег, который приурочили ко Дню семьи и Дню Знаний. Инициаторы акции волонтеры Яна ЛАРИОНОВА и Фёдор ОПАРИЙ. Участники автопробега сегодня собрались возле дома юношества "Шанырак". - Мы - простые автолюбители - решили помочь детям и устроить автопробег. С помощью Интернета и местных СМИ мы проинформировали жителей города о сборе вещей и канцтоваров для малоимущих детей. Отозвалось очень много людей, - рассказала волонтер автопробега Яна ЛАРИОНОВА. К слову, волонтеры не занимались сбором денежных средств, собирали только вещи, памперсы для малышей и канцтовары. Несмотря на дефицит бензина, автопробег будет длиться 7 дней. Маршрут включает в себя несколько городов: Аксай, Уральск, Актобе и Атырау. 9 сентября машины вернутся в Аксай. В планах у волонтеров охватить как можно больше детских домов в этих городах. - Очень приятно, что не забывают про наших детей и поддерживают нас. Ребятам привезли подарки и сладости, огромное спасибо организаторам. К тому же хотелось бы сказать спасибо всем организаторам за праздник для детей, - рассказала жительница дома юношества "Шанырак" Зарема МИЛТАЕВА. Из Уральска автоколонну встретят автомобилисты из Сырымского района, по ходу маршрута к автопробегу присоединятся новые машины. Также в каждом городе участников будут сопровождать сотрудники полиции. Акцию волонтеров поддержали управления внутренний политики и образования ЗКО. В управлении внутренней политики отмечают, что акция направлена на сохранение семейных ценностей и подготовку детей в школу.