Сегодня, 2 сентября, в Ледовом дворце спорта состоялось открытие международного турнира по хоккею с шайбой. В турнире принимают участие команды из Актобе, Оренбурга, а также команды областной школы ЗКО по хоккею «Акжайык» и ДЮСШ «Ледового дворца спорта», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Сегодняшний турнир мы приурочили ко Дню города, - сообщил тренер команды ДЮСШ «Ледового дворца спорта» Юрий СТЕПАНОВ. - В таком турнире наша команда, состоящая из спортсменов 2003-2004 годов рождения, принимает участие впервые. И поэтому поддержка болельщиков для нас очень важна. Сейчас первыми встретятся команды областной школы и нашей городской, а вечером нам предстоит встретиться с оренбуржцами. Как пояснил тренер, турнир будет проводиться по круговой системе, то есть у всех команд будет возможность встретиться на ледовом поле с каждой из присутствующих команд. Поздравить с наступающим праздником, а также поддержать команду хоккеистов пришел аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. Пожелав ребятам удачи и хорошей игры, аким города вручил каждому хоккеисту из уральской команды полную экипировку для хоккея. - Огромное спасибо за подарок, - говорит хоккеист Николай ИЗМАЙЛОВ. -  Я люблю хоккей и занимаюсь в команде уже второй год. Меня поддерживают всегда мои родители, поздравляют, когда побеждаю. Думаю, что и сегодня мы обязательно победим. Кто займет титул лучшей команды по хоккею с шайбой, будет известно 4 сентября после заключительной встречи команд. Фото Медета МЕДРЕСОВА