Вес контейнера составляет 50-60 килограммов, высота 30 см и диаметр 20 см. В настоящее время к поиску радиоактивного вещества привлечены все правоохранительные органы Мангистауской области. Полицейские обращаются к гражданам с просьбой в случае обнаружения контейнера сообщить об этом в правоохранительные органы. Вознаграждение гарантировано. В полиции также обращаются к нашедшим контейнер, ни в коем случае его не вскрывать, заражение радиоактивным веществом может произойти в течение уже первых часов. Цезий-137 — радиоактивное вещество, применяемое в промышленности и в медицине. Однако, оно также может быть использовано в производстве так называемых «грязных» бомб, которые вызывают повышенное радиоактивное заражение местности.