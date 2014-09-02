Фото с сайта www.svoboda.org Фото с сайта www.svoboda.org Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос агентства "Интерфакс" о возможном выходе Казахстана из Таможенного союза, сообщает NUR.KZ. Вопрос звучал следующим образом: "Как Вы расцениваете заявления Президента Казахстана Н.А.Назарбаева о том, что, если Россия будет и дальше проводить свою политику в отношении Украины, то Астана рассмотрит возможность выхода из Таможенного союза?". "Я могу комментировать только то, чему сам был свидетелем. Встреча в Минске президентов России, Белоруссии, Казахстана и Украины совместно с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии В.Б.Христенко и тремя еврокомиссарами была посвящена поиску путей выхода из украинского кризиса во всех его аспектах, как с точки зрения прекращения огня (на этот счет у всех стран-участниц Таможенного союза абсолютно единая позиция), так и в плане обеспечения экономической гармонии и поиска решений, которые не ставили бы Украину в ситуацию, когда она, подписав какой-либо документ с Евросоюзом, будет нарушать свои обязательства по Зоне свободной торговли СНГ", - говорится в ответе Лаврова на сайте министерства иностранных дел России. По его словам, никаких расхождений между участниками заседания со стороны Таможенного союза (президентами России, Белоруссии и Казахстана) не было и быть не может. - У нас абсолютно единый подход в том, что Таможенный союз – это объединение суверенных государств, которые видят выгоду в объединении своих экономических, торговых и инвестиционных потенциалов. Именно это служит притягательным фактором для других стран, которые хотят сотрудничать с Таможенным союзом, вступать в него и затем становиться членами Евразийского экономического союза. Это очень успешный проект. Президент России Владимир Путин на Всероссийском молодежном форуме "Селигер 2014" много говорил о роли, которую сыграл в создании процесса евразийской интеграции Нурсултан Назарбаев, и о его огромном вкладе в укрепление и развитие казахстанского государства, - продолжил министр. Напомним, в СМИ появилась искаженная информация о словах Назарбаева о возможном отказе Казахстана от Евразийского союза в связи с политикой России. На самом деле президент в интервью телеканалу "Хабар" заявил, что Астана всегда имеет возможность отказаться от ЕАЭС, если условия союза будут нарушать права Казахстана.