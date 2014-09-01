Сегодня, 1 сентября, в канун Дня знаний свои двери открыли новая гимназия и детский сад имени Хисмета КАПАНОВА. На открытии новых образовательных учреждений удалось побывать и корреспонденту портала «Мой ГОРОД».
Новая гимназия расположена в перспективном, быстроразвивающемся микрорайоне «Жана Орда». И первые ученики гимназии собрались вместе с родителями во дворе в ожидании первого звонка.
- Сегодня мы открываем первый в регионе учебно-воспитательный комплекс - «Международная гимназия Уральска имени Хисмета КАПАНОВА», - рассказывает ректор АТиСО Хайдар КАПАНОВ
. - Сейчас завершена первая часть проекта, то есть начал свою работу детский сад на 100 мест, а также начальная школа, где будут обучаться около 160 учеников. В дальнейшем мы планируем закончить строительство основной и общеобразовательной школ, где будут обучаться ученики 5 - 11 классов, а это более 400 учащихся.
В отличие от существующих образовательных учреждений, МГУ планирует ввести в гимназии интегрированные образовательные программы по национальным и международным стандартам. В гимназии дети будут изучать четыре языка: казахский, русский, английский и китайский. А также в старших классах планируется преподавание ведущих предметов на иностранных языках. Администрация МГУ в дальнейшем планирует стать членом Организации Международного бакалавриата.
Много теплых слов было сказано в поддержку нового проекта со стороны соратников Хайдара Хисметовича КАПАНОВА. А также вспомнили о знаменитом нашем земляке, ученом и педагоге, основателе СХИ, наставнике многих выдающихся деятелей нашей области, чье имя будет с гордостью носить новая гимназия - Хисмете КАПАНОВЕ.
- Ключ от владений нового комплекса получила почетный работник образования, а ныне директор МГУ - Баян ДУСКАЛИЕВА.
- В истории города, наверное, это будет первая страничка, когда открывается международная гимназия именно в Уральске, - говорит директор МГУ Баян ДУСКАЛИЕВА. - Проект очень большой и интересный. Главной целью является развитие полиязычия изначально. То есть у нас дети начинают обучаться трем языкам с дошкольного возраста. Ведь именно у дошкольников обучение языкам идет более интенсивно. У нас много задумок, но самое главное - сохранение школы полного дня, то есть дети обучаются только в одном месте и уходят домой просто отдыхать без домашнего задания.
Чтобы первоклашки не заскучали и смогли запомнить свой первый школьный день надолго для них устроили настоящий праздник с песнями и танцами.
Не остались в стороне и сами первоклашки, они прочитали небольшие стихи на казахском, русском, английском и даже китайском языках, чем вызвали бурю оваций среди собравшихся.
Как объяснила директор гимназии, в дошкольной программе воспитанники будут изучать английский и китайский языки, информатику и искусство, а также большое внимание здесь уделяют здоровью детей. Так, все дети будут иметь возможность заниматься плаванием, будет проводиться гидромассаж и прочие лечебно-оздоровительные процедуры. Большая программа также и у начальной гимназии - изучение четырех языков, математики, логики, экономики и прочих предметов.
И вот прозвучал первый в жизни первоклашек школьный звонок, а значит, наступило время и первого урока.
В этом году в стенах гимназии будут обучаться дети в двух «нулевых» классах, также набрали по два вторых и третьих класса, но больше всего в этом году собралось первоклашек - дети едва уместились в четыре класса.
- Я очень рада, что мой внук пошел в первый класс именно в эту гимназию, - говорит бабушка одного из первоклассников. - У него будет возможность получить самое лучшее образование и не только учиться, но и хорошо проводить время. Ведь в школе есть много различных кружков: хореография, теннис, шахматы и даже тхэквондо. Хочу, чтобы вырос здоровым и умным человеком. И чтобы, когда-то вот также прославил имя своего отца, как и Хайдар КАПАНОВ. Воистину сын, достойный своего отца, пусть и мой внук вырастет таким же.
Тем временем первоклашки потихоньку вошли в гимназию, и теперь каждому ученику предстоит знакомство со вторым новым домом - гимназией, в которой им предстоит проучиться вместе не один год.
Первое знакомство с учителем - это всегда страшно волнительно как для учеников, так и для их родителей.
- У нас это первый ребенок, поэтому мы подошли к выбору места, куда пойдет учиться наша дочь очень основательно, - говорит мама пятилетней Адии Айнагуль МАРДАН
. - Мы живем в 6 микрорайоне, и это очень удобно иметь рядышком такое престижное учебное заведение. В этом году мы идем в нулевой класс и очень волнуемся. Надеюсь, что все у нас сложится удачно.