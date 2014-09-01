— Скорее, это не проблемы, а возможности и ситуации, которые надо решать. У нас строятся школы, в прошлом году мы закрыли трехсменку. Сейчас главная задача — это ликвидация аварийных школ, и в этом году вопрос с аварийными школами тоже завершаем. Еще один вопрос у нас стоит по обеспечению кадрами, касательно не только образования, но и других сфер. Касательно здравоохранения у нас строятся амбулатории, у нас строится многопрофильная городская больница. В здравоохранении есть вопрос кадровой политики. В этом году к нам приезжает 52 выпускника. Мы планируем внедрить новую концепцию, которая называется «Жас маман». Распоряжением акима области эта концепция разрабатывается, чтобы, помимо программы «С дипломом в село», выпускники могли получить жилье с соцпакетом на местах. Также стоит вопрос о приобретении оборудования. На сегодняшний день в областной онкологический центр требуется приобретение дорогостоящего оборудования стоимостью порядка 700 миллионов тенге. В рамках государственно-частного партнерства открыли гемодиализные центры в Уральске и Аксае. До конца года во всех районах области планируем построить вертолетные площадки, в первую очередь в отдаленных районах, таких как Жанибекский, Бокейординский и Казталовский.— Да, есть у нас такие моменты, когда люди стоят в очередях. Но сейчас мы планку повышаем, проводим мониторинг. Не могу сказать, что в медицине все плохо. Работа идет. Например, сейчас идет обеспечение оптическим волокном для связи со всеми районами области и хорошего Интернета. Когда работы будут завершены, у нас будет единая база, и любой желающий сможет самостоятельно поставить себя на учет в перинатальный центр. Вообще в будущем все эти поликлиники будут переходить на государственно-частное партнерство. Сейчас вы сами замечаете, насколько удобно в частных клиниках, и это вопрос менеджмента.— Это центр здорового образа жизни, стадион и футбольный клуб «Акжайык», а также парк культуры и отдыха, по которому уже сейчас начался шум. Вопрос пока на стадии рассмотрения. Тем более процесс передачи будет проводиться поэтапно.— Я сам изучал эту ситуацию. Все-таки все зависит от тренерского состава. Мы были в высшей лиге, попали в первую, сейчас занимаем где-то 7 строчку. Относительно недавно мы поменяли тренера, и у нас более или менее пошли хорошие результаты. Сейчас главное — командных дух. Что касается продажи, даже если сейчас мы выставим клуб на продажу, кто его возьмет? Вопрос можно решить, если привлечь инвесторов. Любой хороший клуб поднимается на спонсорских деньгах. Например, мировые футбольные команды держатся на спонсорской поддержке. У государства есть деньги только на зарплату, обмундирование и поездки. Получается, мы их только содержим. Если же будет дополнительный стимул для наших футболистов, тогда дело пойдет по-другому. А пока они держатся только на государственные деньги, где лишних бонусов или премий за забитый гол для них не предусмотрено. Здесь должна быть мотивация. Я лично сейчас занимаюсь поиском таких инвесторов, которые могли бы спонсировать нашу футбольную команду, но пока таковых нет, но мы ищем. Пользуясь случаем, призываю бизнесменов взять футбольный клуб, возможно, на основе государственно-частного партнерства. Легионеры нам не нужны, мы придерживаемся мнения, что хотим воспитать своих футболистов, и пусть мы не будем в Высшей лиге, но там будут играть наши местные ребята. А пока на содержание футбольного клуба «Акжайык» обходится государству в 400 миллионов тенге в год.— В нашем регионе две государственные газеты. Откровенно могу сказать, они не конкурентные газеты, тем не менее, они находят своего читателя, в том числе в районах области. Действительно, газета должна себя содержать и возвращать затраченные средства, и надо быть откровенным, такого результата пока нет. В скором эти газеты будут переходить в частные руки, и государство не будет их содержать. Что касается принудительной подписки на издания, я не могу заставить кого-то подписываться. Также дано поручение управлению внутренней политики не заставлять никого.— Действительно, есть проявления экстремизма в нашей области, особенно среди молодежи. Почему именно на западе? Я считаю, это связано с тем, что мы приграничная область и этим привлекательны. В то же время с точки зрения менталитета — наша молодежь более любознательна и восприимчива. Сейчас большое количество молодых людей стоят на учете. В этом направлении идет большая работа и уже 60 человек — это примерно 17-18 процентов от большего числа — мы смогли вернуть к традиционной религии, и это не может не радовать. У нас не хватало специалистов — сейчас на работу в нашу область мы пригласили 4 профессиональных теологов, не было литературы — купили необходимую литературу на 50 миллионов тенге. Конечно, книги — это хорошо, но надо отметить, что большинство молодых людей не читают книги, а черпают всю информацию в Интернете — для этого создаются сайты.— Здесь нужна и важна профилактика. В любом обществе есть люди, которые стремятся хорошо и качественно работать, другая часть этого же коллектива работает средне, по принципу «отработал день и хватит», а есть люди, которые тянут назад, при этом тянут за собой вторую кучку. Вот от таких людей и нужно избавляться. Нельзя сказать, что все полицейские берут взятки. Да, проблемы есть, особенно после того, как на улицах появились универсальные полицейские. Многие жалуются, что их постоянно останавливают, причем порой без повода. Универсальные полицейские раньше были обычными патрульными, которые, честно говоря, порой закона не знают и просто останавливают. В настоящее время продолжается учеба универсальных полицейских. Здесь нельзя не отметить и то, что зачастую люди сами нарушают закон, при этом, как они сами считают, лучше отдать взятку, чем потом платить за штраф. Таких людей тоже необходимо наказывать. Всегда нужно начинать с себя, перестаньте идти на поводу, и самим предлагать взятку. По сравнению с прошлым годом бюджет на содержание полиции ЗКО увеличилось почти в три раза. Если в 2013 году он составлял 500 млн тенге. то в этом году сумма уже составляет 1,3 млрд тенге.— Не согласен с такими родителями. Дети уже привыкают к ЕНТ и относятся спокойнее, чем тогда, когда все только вводилось. Здесь проблема в том, что мы пока своих детей учиться заставляем, именно заставляем. За границей дети учатся самостоятельно, и это для них плюс. Я за то, чтобы оставить ЕНТ, возможно, немного усовершенствовать. Хотя вопросы сейчас абсолютно по тематике, и для человека, который действительно учится, ответить на эти вопросы не представляет какой-то сложности. Еще один немаловажный факт — ЕНТ исключает возможность вмешательства человеческого фактора, чем, скажем, когда сидит один человек и решает, на сколько хорошо ответил ребенок, и между тем, когда компьютер выявляет, ответил ли ребенок на вопросы правильно или нет. Тем более предусмотрена апелляция, и если абитуриент уверен в правильности своего ответа, он может его оспорить.