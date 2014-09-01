В результате ДТП был снесен забор и частично пострадало здание областного департамента таможенного контроля, сообщает Lada.kz. В Актау девушка за рулем Lada Granta, по всей видимости, не справившись с управлением, вылетела на авто с дороги, а затем протаранила забор и врезалась в крыльцо областного здания департамента таможенного контроля. Инцидент произошел в ночь на среду. По уточнениям издания, сам автомобиль принадлежит некоему молодому человеку, который собственно и доверил управление автомобилем своей знакомой. Правда, как так получилось, что седан в итоге "устроил" разгром у вышеупомянутого здания, к сожалению, не уточняется.  