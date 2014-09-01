Уральские байкеры провели концерт под названием "От мотора к рок-н-роллу", который посетил корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске уже не первый год байкеры проводят свои концерты на гаражах. Каждое лето на гаражном участке гремит тяжелая музыка и раздается рёв мощных моторов. Сам по себе для байкеров и их друзей концерт - это способ расслабиться, отдохнуть, послушать музыку и повидаться со старыми друзьями. Интересно, что на концерте можно увидеть людей  разного возраста. Кстати, зачастую концерты посещают целыми семьями. Концерт начался в 16:00 и вход был платным - 500 тенге. На входе  ставили штамп на запястье и давали бумажку с определенным номером, как оказалось, не зря, это было нужно для дальнейших конкурсов. На концерт пришло очень много людей, впрочем, для выступлений на гаражах это не редкость. Было проведено несколько конкурсов. Для одного из них на натянутую веревку подвесили сосиску. Затем пригласили 6 участниц. Девушки, сидя на заднем сидении мотоцикла, на полном ходу пытались откусить эту сосиску. Победительнице удалось сделать это не с первого раза. На этом конкурс завершился и всем участникам раздали энергетики. Затем последовал следующий, там, где ранее висела сосиска, устроили символический финиш. Задача байкеров заключалась в том, чтобы как можно медленнее доехать до финиша, не касаясь ногой земли. Пока настраивали аппаратуру к концерту, для байкеров провели еще один конкурс. Нужно было как можно больше  и  сильнее "дать газу". У кого получится  шумнее и громче завести свой мотор, тот и победит. Надо отметить, что рев моторов был оглушителен. В итоге победил молодой мужчина, который собрал свой байк самостоятельно. Для участников конкурсов были приготовлены самодельные призы и энергетики. Настоящий сюрприз устроил один из байкеров прямо на концерте. Он сделал предложение своей девушке и, конечно же, она не отказалась. К слову, мотоцикл у парня был белого цвета, из-за этого его шуточно называли "Принц на белом коне". После нескольких конкурсов начался концерт, на котором выступили уральские музыканты, а также  приглашенная группа из Аксая "Каган". Около сцены столпился народ, который отрывался, что есть силы. Концерт прошел громко, весело и, как говорится, на ура. Неспешно покидая гаражи, мой друг сказал: "Лишний раз убедился, что байкеры люди добрейшей души".