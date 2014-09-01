Как рассказали и показали в аэропорту, с сегодняшнего дня аэропорт закрывается на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Как мы сообщали ранее, авиакомпания "Бек Эйр" заключил договор с Атырауским аэропортом, и отныне свои рейсы будет выполнять через соседний город, находящийся за 500 километров. В Уральском аэропорту нам показали уже составленный маршрут. Так, с 1 сентября в Алматы условно из Уральска, а фактически из Атырау, самолет будет летать 4 раза в неделю. Теперь время до Алматы, включающее в себя непосредственно полет и поездку до аэропорта, увеличивается в несколько раз. Так, если самолет в Алматы компании "Бек Эйр" вылетает из Атырау в 9.15 по местному времени, автобус на этот рейс выезжает из аэропорта Уральска в 12 часов ночи. То есть, пассажирам сначала нужно доехать до уральского аэропорта, сесть в автобус и ехать около 7 часов до аэропорта Атырау и только оттуда лететь в Алматы и Астану. Примерно в 7 часов утра пассажиры доедут до Атырауского аэропорта, и после регистрации в 9.15 самолет вылетит в Алматы. Клиенты «БекЭйр», к слову, не в восторге от этих, пусть даже временных, нововведений. К тому же ситуацию подогревает дефицит бензина. - На днях мне надо лететь в Астану. Ехать сначала в наш аэропорт, потом садиться в автобус и еще семь часов плестись в автобусе до аэропорта Атырау мне не улыбается. Хотела сама на машине доехать, но бензина в городе нет! Это какое-то издевательство! - ругается. - Одно радует, может, если нормальную взлетку сделают, хорошие самолеты к нам будут летать. Как стало известно, "Бек Эйр" приобрел 4 комфортабельных автобуса вместимостью до 48 пассажиров. Кстати, пассажиров, прилетевших самолетами "Бек Эйр", автобусы компании также будут встречать. Перевозка пассажиров на автобусе до аэропорта Атырау уже включена в билет, и дополнительно за нее платить не придется, уверили в авиакомпании. Напомним, в этом году из республиканского бюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы "Уральского международного аэропорта "Орал" выделили 6 миллиардов тенге. «Взлетка» уральского аэропорта находится в аварийном состоянии. Еще в 2012 году воздушные лайнеры большой вместимости отказались лететь в целях безопасности пассажиров. Первый этап реконструкция ВПП планируется провести за 2,5 месяца с 1 сентября по 15 ноября, второй раз аэропорт будет закрыт в апреле, когда подрядчики будут расширять и удлинять полосу.