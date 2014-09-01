В минувшие выходные в селе Калдыгайты Каратюбинского района ЗКО был сдан в эксплуатацию дом культуры, рассчитанный на 200 посетителей, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   lap1 Село Калдыгайты относится к Сулукольскому сельскому округу, где проживает 2200 человек. На открытии нового объекта принимал участие аким области Нурлан НОГАЕВ и заместитель генерального директора КПО б.в. Лука ВИНЬЯТТИ. lap4 Именно за счет социальных отчислений КПО б.в. был построен новый клуб в селе. На эти цели компания потратила 330 млн тенге. Строительство дома от КПО б.в. курировал депутат областного маслихата Нуржан КАМАЛОВ. После торжественной части сельчане вместе с гостями направились осматривать новое 2-этажное здание, строительство которой вело ТОО «Жайыксельстрой». Кроме большого концертного зала, в клубе предусмотрены библиотека, а также комнаты для кружков художественной самодеятельности. lap3 Не обошлось торжественное собрание и без ляпов, которые НОГАЕВ попросил удалить немедленно. lapnet - Что это за комната, - спросил аким области у директора подрядной организации, которая сдает объект. - Комната депутатов, - ответили строители. - Я не понял, она, что, была так прямо в проекте изначально заложена? -  НОГАЕВ недоумевает. -  Нет, это было одно из пожеланий наших заказчиков. - Это где такое видано, я лично впервые вижу, чтобы вот так в клубе организовали подобное. Нуржан КАМАЛОВ, это Вы такое здесь распоряжение даете что ли? Убрать немедленно! Клуб построен для сельчан, для нужд населения, здесь кроме комнат, которые необходимы клубу, другие не могут располагаться, мы его для кого строили?- разозлился не на шутку аким ЗКО. - Если вам в селе необходима комната или здание, так постройте его! lap5 Но этот маленький нюанс не испортил праздника. В канун Дня Конституции аким области вручил директору клуба ключи от новенькой «Газели».