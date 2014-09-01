29 августа в клубе "Белое солнышко" впервые отпраздновали дни рождения детей областного детдома, родившихся в августе, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Наш клуб открылся почти год назад. За это время мы провели множество детских праздников. Каждый ребенок - это личность, и подход к торжеству должен быть индивидуальным. Мы решили устраивать каждый месяц празднование для ребят из детского дома, - говорит организатор Ольга.

В этот раз отметили дни рождения 9 ребят. Для именинников была подготовлена специальная программа. Они "путешествовали на "Машине времени": отправились в древнюю эпоху динозавров, где преодолели "препятствия", а также играли в занимательные игры. Затем ребята ловили рыбу в импровизированной реке.

Особенно детям понравилась самая настоящая змея Глаша. Глаша вела себя очень дружелюбно. А самые смелые могли сфотографироваться с ней. Все это время рядом с детьми находилась ведущая праздника Ольга. Ребята были в неописуемом восторге и немного побаивались нового знакомства, однако  Глаша была очень вежлива. Ребята продолжили свой праздник, впереди их ожидало еще очень много веселья: танцы, огромные мыльные пузыри, "школа фей и волшебников",  развлекательные игры и вкусный торт ко дню рождения. Дети из детдомов в клубе "Белое солнышко" будут отмечать дни рождения каждый месяц.