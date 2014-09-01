В Атырауской области нашли причастных к загадочной гибели майора полиции Алтынбека Кубайдуллина, который брал взятки икрой, сообщает КТК. Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ Двоих финансовых полицейских обвиняют в том, что во время задержания они явно превышали служебные полномочия. "Мы ходатайствовали, чтобы предъявили обвинения по 346 статье, часть 3. Это "Незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия". Незаконного задержания факт есть – протокола задержания нет, это установлено полностью. А тяжкие последствия – смерть – тоже есть. Но они говорят, что здесь нет никакой причинной связи", - говорит Максут Толенбаев, адвокат. Напомним, начальника Исатайского РОВД обвинили в покровительстве браконьерам. Его задержали в апреле с 3 килограммами черной икры и 250 тысячами тенге. Во время допроса полицейскому стало плохо, его отвезли в больницу, но оттуда Кубайдуллин сбежал. Его нашли спустя три дня повешенным на стройке. И вот сегодня скандальное дело получило продолжение. Теперь следователя и начальника оперативной службы финпола обвиняют в превышении служебных полномочий. Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде. Родственники погибшего уже заявили, что они недовольны ходом расследования.