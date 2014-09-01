В Восточном Казахстане трое мужчин изнасиловали девятиклассницу, пишет yk-news.kz.
Задержаны обвиняемые в групповом изнасиловании
В ту мартовскую ночь Дамир, Асхат и Ержан сидели в бане, принадлежавшей одному из них, и распивали спиртное. Разумеется, разговаривали о женщинах. 21-летний Дамир посетовал, что у него уже давно нет подруги. Кто-то вспомнил о симпатичной девушке Наде, которая жила неподалеку. Парни знали, что ее отец заступил на вахту и соседка явно ночует одна. То, что Надя учится в девятом классе и является несовершеннолетней, злоумышленников не остановило.
Троица без труда вошла во двор дома 16-летней девушки. 23-летний Асхат постучал в окно, представился знакомым Нади Сережей и попросил впустить погреться. Надя по голосу поняла, что в дом пытается проникнуть кто-то чужой, поэтому отказала. Был почти час ночи. Девушку испугал визит незваного гостя, и она позвонила своей двоюродной сестре на сотовый, попросила, чтобы кто-то из старших братьев пришел к ней: одной оставаться в доме было страшно. Но сестра ответила, что родные уже давно спят.
Надя снова выглянула в окно, там никого не было. Она подумала, что человек, который к ней стучался, ушел и повода будить родственников действительно нет. Пожелала сестре спокойной ночи и вернулась в постель. Решила спать со включенным светом, чтобы было не так страшно.
Дамир, Асхат и Ержан поняли, что девушка не впустит их в дом по доброй воле. Разглядели, что дверь в дом закрыта всего лишь на крючок, и стали искать на улице палку, с помощью которой удалось бы его открыть. Нашли проволоку, просунули в щель и откинули крючок.
В дом сначала решил войти Дамир. Он пообещал, что уговорит девушку переспать со всеми.
Увидев незнакомца, Надя успела дозвониться до сестры на сотовый и закричала, что в ее доме мужчина. Дамир тут же отобрал у нее телефон и несколько раз ударил по лицу. Сказал, что если Надя будет сопротивляться, он и его друзья ее убьют. Девушка просила ничего с ней не делать, ее трясло от ужаса. Дамир вышел на улицу и сказал остальным, что она по-хорошему не соглашается. Тогда в дом вошли все трое. Кто-то предложил Наде выкурить сигарету и успокоиться. Девушка понимала, что главное - протянуть время и дождаться подмоги. Родственники жили в 15-ти минутах ходьбы от ее дома.
Надя взяла сигарету и неумело затянулась. Пять минут показались вечностью. Вторую сигарету ей выкурить уже не позволили. 22-летний Ержан повалил ее на диван. Следующим был Дамир. Братья подоспели, когда Асхат только успел расстегнуть штаны.
Услышав крик Нади по телефону, ее сестра разбудила всю семью, вместе с двумя братьями к племяннице отправился и ее дядя. Когда они подоспели, в доме было темно, входная дверь оказалась закрытой. Надя не откликалась. Дядя со всей силы дернул дверь на себя и вырвал крючок. Племянница сидела на диване, укрывшись одеялом, и плакала навзрыд. У нее было несколько ссадин на лице и разбита губа.
Парни объяснили родственникам девушки, что Надя задолжала им денег и они пришли забрать их у нее. Не более. Дядя велел племяннице собираться и забрал ее ночевать к себе. Девушка ревела всю ночь и не могла успокоиться. Смогла заговорить только утром. Рассказала сестре, что двое мужчин успели ее изнасиловать. Дядя Нади сразу же позвонил отцу девушки. Мужчина вернулся с вахты в деревню и в тот же день пошел в полицию.
Во время следствия Ержан уверял, что не стал вступать с Надей в половой контакт. Он будто бы увидел, что девушка дрожит, и ему стало ее жалко. Однако результаты судмедэкспертизы опровергли его версию. Асхат давил на то, что не успел совершить свой преступный умысел из-за появления родственников жертвы. Однако и для него это не стало оправданием.
На скамье подсудимых оказались все трое. Насильники до последнего пытались выбить себе более мягкое наказание: якобы думали, что Наде уже исполнилось 18 лет.
Но следствие установило, что трое злоумышленников знали Надю со школы. Когда парни были в 11 классе, девушка училась только в пятом. Не заметить разницу в возрасте было сложно, тем более что в классах деревенской школы учились всего по пять-шесть человек. К тому же младший брат одного из преступников - Надин одноклассник.
Все трое были осуждены за групповое изнасилование и проникновение в жилище. Ержана и Дамира приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима, Асхат получил срок на полгода меньше, чем у других.