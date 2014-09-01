Президент России Владимир Путин и глава Украины Петр Порошенко договорились о том, что ситуация на Украине будет разрешена мирно, путем переговоров, а ошибки, подобные силовому захвату власти, никогда не повторятся. Об этом Путин заявил в интервью в программе "Воскресное время" на "Первом канале", сообщает РИА Новости.
"Мне кажется, что это очень хороший урок для нас всех, для того, чтобы эту трагедию закончить как можно быстрее, причем мирным путем и путем переговоров, и об этом мы договаривались, кстати, с Петром Алексеевичем, и о том, чтобы никто и никогда не повторял таких ошибок, которая сейчас была совершена на Украине в ходе вооруженного захвата власти. Ведь это первопричина того, что сейчас происходит", - сказал Путин.
Между тем, он считает, что сейчас украинские военные воспользовались паузой при предоставлении ополченцами гуманитарного коридора для выхода их сослуживцев из окружения для перестроения своих сил. По его словам, такая ситуация порождает недоверие и приводит к увеличению человеческих жертв. "Они (украинские военные. - Прим. автора) воспользовались определенной паузой, которую им предоставили ополченцы для того, чтобы перестроиться, для того, чтобы подтянуть какие-то резервы и попробовать силовым способом вывести из этих котлов своих военнослужащих", - сказал Путин.
Президент России также призвал Украину задуматься о наступлении осенне-зимнего периода, прекратить боевые действия и начать восстанавливать инфраструктуру на юго-востоке страны для предотвращения гибели людей от холода. Кроме этого, в интервью Путин отметил, что спрогнозировать, когда закончится кризис на Украине, невозможно. По его словам, ситуация усугубляется предстоящими выборами в Раду. Президент России считает, что все будет зависеть от политической воли руководства.
В ходе интервью Путин также заявил, что Запад должен был просчитать последствия своего влияния на ситуацию на Украине. "Надо было иметь в виду, что Россия не может остаться безучастной к тому, что людей расстреливают почти в упор. Я имею в виду сейчас не руководство страны даже, а Россию как государство, народ наш российский. (...) И соответствующая реакция, конечно, неизбежна, потому что там же и родственники, и друзья проживают и настолько все взаимосвязано, что те, кто что-то планирует на Западе или в других странах, они должны хотя бы на шаг вперед просчитать последствия того, что они делают", - сказал президент России.
Говоря о санкциях, Владимир Путин отметил, что российские производители сегодня не могут полностью заместить то, что Россия получала для страны по импорту. "Поэтому мы сейчас работаем с другими производителями, иностранными производителями, это страны Латинской Америки, Бразилия, Аргентина, Чили, с нашими восточными партнерами… и китайские производители… это производители некоторых других стран. Странно было слышать, когда европейские коллеги обращаются к ним не поставлять в Россию, на рынок России свои продовольственные товары, потому что это, ну просто даже смешно, потому что трудно себе представить, что представители бизнеса не воспользуются этим случаем зайти на наш рынок. (...) Опасность для наших традиционных поставщиков заключается в том, что когда те или иные компании, структуры укрепляются на чьем-то рынке, в частности речь идет о российском рынке, потом их отсюда подвинуть будет очень сложно или даже практически невозможно. И я думаю, что компании европейских стран, не политические круги, как в таких случаях говорят, а именно представители бизнеса это понимают. Они разочарованы политикой своих государств", - заявил Путин.