В легкоатлетическом кроссе, который был организован ранним утром, приняло участие около 500 человек, а вечером на площади Абая горожане могли посмотреть театрализованное представление, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 2014kross_1 Кросс начался в 9.30 на Площади Победы. Под выстрел спортивного пистолета колонна любителей бега двинулась с точки сбора. К слову, возраст участников был определен от 14 до 29 лет, однако можно было встретить участников и постарше. Маршрут кросса пролегал от площади Победы до площади Абая. - В кроссе я участвую не первый раз, потому что очень люблю посещать такие мероприятия. В этом году кросс отличился, сразу после забега для нас устроили небольшой концерт. К тому же, по моему мнению, такие мероприятия сближают спортсменов, - говорит Элина НАДЫРШИНА, учащаяся областной спортивной школы. 2014kross_2 Среди чиновников в кроссе участвовали замакима области Бахтияр МАКЕН и начальник управления спорта Азамат БЕКЕТ. Кроме серьезных спортсменов, которые ориентированы на результат, в кроссе участвовали и простые горожане.  К слову, некоторые подшучивали, что, мол, надо учиться бегать, а то бензин дорогой, к тому же дефицитный. 2014kross_3 Спортсменов, которые одними из первых достигли финиша, наградили грамотами и подарками. Среди них были известные спортсмены Ерболат БАЙБАТЫРОВ, Антон КУЗНЕЦОВ, Азат БУЛАТОВ, Гульназ ТИЛЕГЕНОВА и другие. 2014kross_4 2014kross_6 К вечернему празднику на площади Абая готовились задолго – был перекрыт главный проспект города, где около Казахского драматического театра была установлена сцена. Самым зрелищным выступлением было театрализованное шоу, в котором были представлены Тауке хан, Казыбек би, Айтеке би и Толе би. Мудрецы рассказывали о создании законов, которые должны соблюдаться народом. Konst-koncert1 Далее было продемонстрировано барабанное шоу с участием военного оркестра и ансамбля барабанщиц. - Уважаемые западноказахстанцы и гости города, поздравляю вас с этим великим праздником - Днем Конституции Республики Казахстан.  Я желаю чистого небо, исполнения ваших желаний, здоровья. Как написано в основном законе, главная ценность - это человек, его жизнь, права и свободы, - поздравил аким области Нурлан НОГАЕВ. Konst-koncert В этот же вечер шестерым уральцам Ногаев вручил первые удостоверения личности. Праздничный концерт устроила филармония им. Курмангалиева, исполнив живой концерт вместе с дирижером  и артистами области. Были исполнены патриотические песни и казахские народные танцы. Также с флагами Казахстана небольшой колонной проехались байкеры. Konst-koncert2 Konst-koncert3 Фото автора и Медета МЕДРЕСОВА Видео: Ербол АМАНШИН