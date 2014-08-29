Дополнительные объемы бензина АИ-92 завезут из России в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт компании "КазМунайГаз - переработка и маркетинг". "Несмотря на отрицательный экономический эффект и возможный убыток, в августе 2014 года КМГО (ТОО "КазМунайГаз Өнімдері" - Прим.автора) заключены дополнительные контракты с российскими компаниями ("Башнефть", "ЛУКОЙЛ" и другие) для импорта 34 тысяч тонн нефтепродуктов, из них бензина марки АИ-92 в количестве 10 тысяч тонн, бензина марки АИ-95 - 5 тысяч тонн и дизельного топлива - 19 тысяч тонн. Сроки ввоза нефтепродуктов в РК - конец августа - начало сентября текущего года", - говорится в сообщении. Отмечается, что по поставкам бензина марки АИ-92 из запланированных 10 тысяч тонн уже отгружено 6,2 тысячи тонн или 62 процентов; по поставкам дизельного топлива из запланированных 34 тысяч тонн отгружено 9,4 тысячи тонн или 28 процентов. "Помимо вышеуказанных объемов нефтепродуктов для восполнения повышенного спроса в РК необходимо импортировать в сентябре дополнительно около 176 тысяч тонн нефтепродуктов, в том числе бензина марки АИ-92 - 140 тысяч тонн, дизельного топлива - около 36 тысяч тонн", - говорится на сайте. При этом, на сегодняшний день завершены предварительные переговоры с рядом российских компаний и прорабатывается возможность дополнительного ввоза в течение сентября текущего года 50 тысяч тонн бензина марки АИ-92 и 35 тысяч тонн дизельного топлива. В сообщении подчеркивается, что в целом, баланс нефтепродуктов в стране не изменился, поэтому предпринимаемые меры со стороны КМГО и других участников рынка должны привести к стабилизации ситуации на розничном рынке ГСМ и снятию ограничений на отпуск нефтепродуктов, в частности бензина марки АИ-92. Также отмечается, что сеть АЗС "КазМунайГаз" на рынке РК по бензину в среднем по республике занимает 18 процентов, по дизельному топливу - 17 процентов. Напомним, 21 августа текущего года топ-менеджеры АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" на брифинге в Астане сообщили о том, что цены на бензин необходимоповысить на 10-15 процентов. После данного заявления, через несколько часов министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев подписал приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов. Тем самым, подняв стоимость бензина марки АИ-92/93 до 128 тенге. Тем временем, казахстанские эксперты прогнозируют новые скачки цен на ходовые марки бензина. Объясняют это тем, что Казахстан зависит от привозного бензина.    