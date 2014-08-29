Фото из архива "МГ". Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс- службу управления физической культуры и спорта ЗКО. Легкоатлетический кросс, посвященный Дню конституции РК, состоится в Уральске завтра, 30 августа. Точка сбора на Площади Победы, там же в 9:00 начнется регистрация участников. Начало старта - в 9:30. Маршрут кросса - по проспекту Достык, финиш на площади Абая. В пробеге смогут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 29 лет.