Сегодня, 29 августа, еще до открытия магазина "Кітап" по проспекту Достык перед магазином собрались порядка 20 человек. Возмущенные родители стучали в закрытые двери магазина. - Что это такое? Я опекун. Ребенок идет в "нулевку", нам всем сказали покупать все рабочие тетради, - говорит. - Во-первых, это деньги, во-вторых, не знаем, где брать их. На рынке говорят, есть, но они дорогие. Как стало известно, книги раздали не во всех школах. Но в тех школах, где это сделали, родителям дали списки не хватающих учебников. - Сразу сказали, что в этом магазине есть. Если нет, то на рынок пойдем. Вот у нас в школе второклашкам не хватает книг по русскому языку, познанию мира и дневники наблюдения, - говорит Ольга. - Если последний можно купить попозже, то те учебники мы должны найти. Если сейчас здесь не будет, тогда на рынок пойдем. Но там цены ужасные, дороже, чем в магазинах в два раза. Аналогична ситуация в книжном магазине "Жангирхан" по улице Ихсанова, который заполонили люди со списками необходимых книг и рабочих тетрадей. - Звоните через несколько дней, у нас книги завозятся, - говорят продавцы в магазине. - Если кто-то ездит в Атырау или Актобе, там тоже есть такие книжные магазины. Книги не успевают отпечатать. Также на электронный ящик портала "Мой ГОРОД" пришло письмо от жительницы Уральска. "По городу дефицит учебников и прописей издательства «Атамура» для первых классов. Почему никто не поднимает вопрос об ажиотаже с нехваткой учебников, прописей к ним в школах? Дело в том, что сейчас остро стоит вопрос нехватки учебников не только в школах, но и отсутствие оных на рынках и в книжных магазинах. Например, нехватка учебников и прописей издательства «Атамура» для первых классов. Очень поздно оповестили родителей о том, что их надо самим приобретать. Оббегали весь Уральск, только в магазине "Жангирхан" нашли несколько прописей, а как же по другим предметам? Спросили, когда будет еще поступление, сказали, что не раньше 20 сентября, типография не успеет отпечатать! А как же учебный процесс?? До 20-го наши дети как должны учиться? Почему раньше нельзя было сказать - мы бы раньше начали искать. И это ведь не только одна школа ищет. Наши чинуши образования куда смотрят! Зачем утверждать учебный план, если нет по ним ни учебников, ни прописей», - пишет Майра. - В нулевых классах учебников нет, - прокомментировал ситуацию. - Есть рабочие тетради, которые родители должны приобрести за собственные средства. В рабочих тетрадях задания, которые ребенок выполняет в течение года. Они не выдаются школой и не собираются. Родителям это давно объяснили, но все равно люди не перестают жаловаться. На счет учебников. Да, по закону мы должны ими обеспечивать. Но в то же время в первую очередь обеспечиваются дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Если в какой-либо школе обнаруживается нехватка учебников, тогда в первую очередь ими обеспечиваются дети из той категории, которую я вам перечислил. Учебники мы покупаем централизованно. В этом учебном году мы уже приобрели учебники на 121 миллион тенге. Сейчас их сортируют и раздают. И там в первую очередь учебники 3 и 10 классов, то есть учебники этих классов полностью обновляются. В прошлом году обновлялись 2 и 9 классы. Класс-комплекты мы знаем в городе и учебники с запасом покупаем. остальные учебники приобретаются по заявкам школ. Директора знают, сколько у него учебников и учеников. По словам Серика САФИУЛЛИНА, родителям необходимо подождать, поскольку пока не все школы раздали учебники. После того, как все школьники получат книжки, администрация школ будут меняться друг с другом оставшимися учебниками. - У нас особенно в летнее время люди, снимающие жилье, часто переезжают из одного района города в другой, - говорит Серик САФИУЛЛИН. - И в последний момент становится известно, что в одной школе детей становится больше, а в другой меньше. К слову, с каждым годом число учеников становится больше в среднем на 1000 детей. Всего же в настоящее время в уральских школах насчитывается около 40 тысяч учеников с нулевого до 11 класса, 4,5 тысяч из них - первоклашки.