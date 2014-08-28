Аким ЗКО пожурил заместителя акима города Уральск по социальным вопросам Марса САТЫБАЛДИЕВА за незнание государственного языка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 28 августа, в акимате Западно-Казахстанской области состоялось заседание областного совета ассамблеи народа Казахстана, где, кроме членов самой ассамблеи, отчитались местные чиновники.
На встрече приняли участие порядка 90 человек, рассматривались вопросы развития МСБ по направлениям, озвученным в послании президента народу страны, деятельность районных советов общественного согласия, военно-патриотическое воспитание молодежи и прочие.
Внимание совета вызвал доклад замакима города
Марса САТЫБАЛДИЕВА, который должен был рассказать, что сделано по решениям апрельского совета АНК ЗКО.
Замакима города читал доклад на казахском, да так невнятно, что аким области не выдержал и спросил:
- Марс Кадыргалиевич, вы заканчивали школу на каком языке? – спросил Ногаев докладчика.
- На русском, - ответил Сатыбалдиев.
- Я, конечно, извиняюсь, но я не понял, что вы прочитали. Ни точек, не запятых, ощущение такое, что вы читали набор слов. Если вам удобно читать на русском, читайте на русском, но если все же решили на государственном языке, то не так! – выпалил Ногаев. – Вы являетесь носителем казахского языка, и ответственность за продвижение государственного языка в первую очередь лежит на вас и на нас - казахах. Это большой минус. Вопрос развития языка - это деликатный вопрос, и здесь не нужно переходить из крайностей в крайность!
Говоря о развитии языка, Нурлан НОГАЕВ пожурил замакима, что тот по своей должности ответственен за идеологию.
- Я ни в коей мере не осуждаю, и глава нашего государства в своем выступлении сказал, что мы должны знать также русский язык и другие языки. Вы стоите у руля идеологической политики города, так как курируете эти вопросы. Все нужно начинать с себя. Сколько языков знаешь, настолько ты и богат. Почему мы не должны прочитать в оригинале Пушкина или Гёте. Какой бы качественный перевод ни был, его все равно не сравнить с оригиналом произведения. И в первую очередь изучение государственного языка должна быть гражданской позицией каждого. Для нас важны все языки. Вот взять английский язык, его изучают многие, потому что он востребован и никто не принуждает этому, просто на него есть спрос и это гражданская позиция, так должно быть, - сказал Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к Марсу САТЫБАЛДИЕВУ.
Вал критики в адрес русскоязычного замакима обрушился и со стороны председателя общественного объединения "Едiл Жайык" Аманжола ЗЕЙНУЛЛИНА, который всегда исключительно говорит на государственном языке.
- Марс Кадыргалиевич, у меня вопрос! Сколько сегодня детей идут в школу в первый класс, скажите с разбивкой по национальностям, и сколько из них в казахскую и русскую школы?
- Я не знаю, - признался Марс САТЫБАЛДИЕВ.
- Хорошо, вы сейчас зачитали доклад, согласно постановлению аж 2004 года! 10 лет прошло, некоторые данные и информация уже не актуальны. Я думаю, развитию государственного языка нужно больше внимания, чего мы, к сожалению, не видим. Я вас знаю как личность, уважаю как человека, но вы идеолог и для вас не приемлемо не владеть информацией, - заявил Зейнуллин.
К сведению, в этом году в ЗКО в 1 первый класс идут 10 899 детей, из них 7849 выбрали школы с казахским языком обучения.
