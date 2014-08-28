Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на ДВД области. Департамент внутренних дел Актюбинской области в эти дни ведет усиленный поиск 11-летнего жителя Иргизского района Анарбека ЖЕТКЕРУЛЫ. Около 22 часов 7 августа школьник ушел из дома и по сей день не вернулся. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия пока не дали положительных результатов. Полиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Анарбека ЖЕТКЕРУЛЫ, сообщить в управление криминальной полиции ДВД или РОВД Иргизского района Актюбинской области по телефонам: 8 (7132) 936-213, 936-229, 8(71343) 2-12-27 или 102. Фото предоставлено пресс-службой ДВД Актюбинской области Фото предоставлено пресс-службой ДВД Актюбинской области Приметы мальчика: рост 140 см., худощавого телосложения, глаза черные, брови густые, нос прямой, губы тонкие, волосы черные, короткие. Был одет: в желтую футболку, шорты черного цвета, шлепки черного цвета с красными полосками.