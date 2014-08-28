С самого начала процесса судья вызывает в суд по 7 свидетелей на процесс, однако приходят на заседания далеко не все. Если одни свидетели находятся за пределами ЗКО, то у других вовсе отключены телефоны, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
27 августа была допрошена генеральный директор ТОО «Торговый дом «Нафта» Ирина БАННИКОВА.
— Подсудимую знаю, — рассказала Ирина БАННИКОВА. — Мы встречались с ней один раз в офисе. Я была со своим заместителем, и мы говорили по поводу аренды, по поводу сотрудничества, фирма также занималась подготовкой кадров. На момент до наших соглашений. Затем у нас было грантовое соглашение. В нем участвовали мы — «Торговый дом «Нафта» и ТОО «Конденсат холдинг».
— Откуда вы узнали о грантовых соглашениях? — спросил прокурор Азамат ДУЙСЕНБАЙ.
— Была информация от ДЖУНУСОВА Валерия Кинжегалиевича, который является учредителем «Торгового дома «Нафта» и генерального директора холдинга КУРМАНГАЛИЕВА, — ответила свидетельница. — На тот момент мы строили спортивный зал, где у нас кредитные деньги были, денег не хватало, и от них поступила информация, в частности, от Валерия Кинжегалиевича, о том, что появилась вот такая возможность получить по грантовому соглашению деньги, которые пойдут на завершение строительства этих объектов. И потом было соглашение, согласно которому холдинг должен был перечислить ТОО «Акела» 408 миллионов тенге, 108 миллионов потом должны были пойти нам в качестве гранта. С нашей стороны там только требовались документы, ПСД на подтверждение суммы строительства.
По словам Ирины БАННИКОВОЙ, в процессе работы было подписано два соглашения, одно из них о том, что холдинг перечисляет «Акеле» 408 миллионов тенге в качестве залога.
— Я его подписала. Второе соглашение было о том, что «Акела» готова вернуть сумму, 310 миллионов тенге, что ли. Потом в декабре где-то ДЖУНУСОВ сказал, что надо подготовить документы и отправить Алине. И в начале декабря я отправила по электронной почте окончательный пакет документов. Уже в конце декабря СДЫКОВА, нет, Светлана БАРАБАШ, она сказала, что Алина призналась в мошенничестве.
— Вашей организации нанесен ущерб? — спросил прокурор.
— Нет, мы никаких денег не отправляли, все было через учредителя, — ответила БАННИКОВА.
Между тем, на сегодняшнем заседании суда судья Найля ДЖУНУСОВА зачитала показания предпринимателя из Алматы Галыма ЕРКИНБАЕВА, который является директором ТОО «Экосервис С».
На судебный процесс он не смог приехать, так как сейчас находится в командировке в Астане.
Стороны не возражали против того, что показания Галыма ЕРКИНБАЕВА будут зачитаны.
— Проводились семинарские занятия, так я познакомился с Алиной ХАКАЛО и ТОО «Акела», — зачитала судья. — Тогда же Алина ХАКАЛО рассказала о грантах для малого и среднего бизнеса, об этом я рассказал своей сестре и мы приняли решение участвовать в грантах. Алина Юлиевна прислала по электронной почте договор, но мы согласились только тогда, когда она прислала нам оригинал документов. 7 мая 2013 года мы перечислили ей деньги. Затем она должна была переслать их на наш счет, однако денег не поступало. Я позвонил ей и стал вычислять причину и требовать обратно деньги. После она перечислила нам 3 миллионов тенге, такую сумму мы отправили ранее. После этого никаких финансовых дел я с ней больше не вел.
Из-за неявки свидетелей судебный процесс перенесен на 15 часов 28 августа.
Альбина ЖУРМУХАМБЕТОВА