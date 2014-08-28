Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на руководство областной клинической больницы Уральска. bolnica - Состояние 49-летнего пациента и его племянника, парня 18 лет, остается тяжелым. Оба находятся в сознании, однако ожоговый шок еще не прошел. У мужчины более 30 процентов ожогов тела, у парня – более 50-ти процентов, - сообщил «МГ» заместитель главврача по хирургии Жумабек ШАЙХИЕВ. Напомним, один человек погиб и двое пострадали во время степного пожара в ЗКО 26 августа. ЧП произошло на точке Бернияз Коскольского сельского округа Каратобинского района ЗКО.  При проведении опашки на тракторе ДТ-75 перед фронтом загорания травы людей окружил огонь, так как был сильный ветер. Сельчане остались в огне, так и не сумев выбраться за территорию охваченной огнем земли. Эти земли принадлежат крестьянскому хозяйству "Батыс". В огне остались глава КХ "Батыс" Галымжан НУРМУХАНОВ , его племянник Александр НУРМУХАНОВ и 17-летний друг племянника Бирлес АБДРАХМАНОВ, который был на поле вместе с ними. Все пострадавшие были доставлены санавиацией в город, однако Бирлеса спасти не удалось, так как травмы были несовместимы с жизнью.  У него были ожоги на 80 процентах тела. За жизнь двоих пострадавших продолжают бороться врачи областной клинической больницы.