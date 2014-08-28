Пассажиры международных рейсов проходят специальный контроль в аэропорту Атырау из-за лихорадки Эбола, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите прав потребителей Казахстана. Напомним, лихорадка Эбола, по последним данным, в Западной Африке унесла жизни 1427 человек. "В аэропорту создан санитарно-карантинный пункт, оснащенный тепловизором TI-25 FLUR и бесконтактными пирометрами. В связи со вспышкой лихорадки Эбола, эпидемией, которая не прекращается в африканских странах и уже есть случаи заболевания на других континентах, все пассажиры, прибывающие международными рейсами, в обязательном порядке досматриваются санитарными врачами", - говорится в распространенном сообщении. Отмечается, что в Атырау прибывает очень много иностранных граждан, работающих в нефтяных компаниях, в том числе из Африки. С начала года в город прибыли 257 международных рейсов (почти 22 тысячи пассажиров). Напомним, геморрагическая лихорадка Эбола - смертельная болезнь, которая может распространяться через прямой незащищенный контакт с кровью или выделениями инфицированного человека, а также в результате контактов с предметами, которые были загрязнены зараженным человеком.  