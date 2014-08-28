Иллюстративное фото с сайта izh-leha.ru Иллюстративное фото с сайта izh-leha.ru В РК предлагают ограничить оптовые цены и сделать прозрачной распределение топлива между игроками сообщает kapital.kz.  Нехватка ГСМ является прямым следствием проводимой государством политики в области регулирования рынка. Об этом заявил глава Казахстанская топливной ассоциации (КТА) Болат Ауетаев. По словам Болата Ауетаева, действия правительства по ограничению импорта ГСМ в Казахстан через единого оператора, отсутствие регулирования цен у оптовых реализаторов нефтепродуктов, а также закрытые процедуры распределения ГСМ между розничными сетями привели к дефициту топлива на внутреннем рынке. Для нормализации ситуации, глава КТА предлагает ограничить предельные оптовые цены в размере 70% от установленной государством предельной розничной цены. «Сейчас они (стоимость ГСМ у оптовиков – ред.) свободные. Вот, последние розничные цены были 115 тенге за АИ-92, они продавали его АЗС по 115-120 тенге за литр. Сейчас цена выросла 128 тенге за литр, они тоже автоматически сразу подняли. Получается, при последнем повышении оптовики выиграли 11 тенге за литр, а розничные продавцы – 2 тенге. Если сейчас оптовые цены зарегулировать до «минус» 30% от предельных розничных цен, АЗС будут нормально работать»,- аргументировал Болат Ауетаев. При этом собеседник пояснил, что в 30% маржу от завода до пистолета входит транспортировка (7%), хранение на нефтебазе (3%), операционные расходы АЗС (10%), маржа нефтебаз на станциях (5%) и АЗС (5%). «На сегодня министерство рекомендует продавать нам топливо по цене «минус» 17% от предельных розничных цен, но это всего лишь рекомендация. Если для нас, розничных продавцов ГСМ, законом установлена предельная цена, то у оптовиков такой законодательной отметки нет, что дает им возможность пользоваться ситуацией», – пояснил он. Другой момент, который вызывает большой вопрос, это само ценообразование на ГСМ, которое на взгляд экспертов, носит избирательный характер. «По данным Агентства по исследованию рентабельности инвестиций, в структуре стоимости бензина 58% занимает стоимость нефти. Мировые цены в последнее время упали со 115 до 102 долларов за баррель. Это у нас никак не отразилось на стоимости бензина. Девальвация тенге произошла, цена поэтому выросла, объясняют чиновники. -Как-то выборочно все происходит, – отметил в свою очередь аналитик Сергей Смирнов. Представители профильных госорганов заявляют, что стоимость топлива зависит от курса доллара и цен на нефть. Однако оба показателя в последнее время изменились разнонаправлено, продолжил аналитики. «Девальвация обрушила тенге, что должно привести к удорожанию бензина. Но при этом падение цен на сырье должно привести к падению и на ГСМ. Как это влияет на наш бензин? Почему сейчас цена 128 тенге, из каких расчетов в министерстве пришли к этому значению? Непонятно какие формулы и исходные значения используются. Это нужно четко написать и опубликовать», – считает Сергей Смирнов. Более того, распределение гарантированного государством объема ГСМ среди розничных реализаторов происходит непрозрачно, добавил глава топливной ассоциации Болат Ауетаев. Государство должно сделать этот процесс абсолютно прозрачным, определив четкие критерии для игроков, чтобы не возникало вопросов, кому достался ГСМ и где он, резюмировал он.      