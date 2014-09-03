В Актобе молодые родители просят помощи для спасения единственного сына, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". rebenok2Ерболу всего три месяца, но он практически умирает на глазах собственных родителей. Малыш родился с редким заболеванием - врожденная атрезия желчевыводящих путей. Это привело к другой тяжелой патологии. За три месяца у маленького Ербола развился цирроз печени. Печень ребенка увеличивается с каждым днем, и сейчас уже выросла на 5 сантиметров больше нормы. Ребенок мучается от сильных болей. К сожалению, отечественная медицина уже бессильна. Малышу требуется срочная пересадка печени. Операцию готовы сделать в Бельгии и Германии, но для этого семье в кратчайшие сроки необходимо собрать 220 000 долларов! Сделать это самостоятельно молодая семья просто не в состоянии, поэтому родители просят откликнуться всех, кто способен помочь. rebenok - Ему с каждым днем хуже и хуже. Помогите, пожалуйста, кто как может спасти маленького Ербола, - говорит мама Ербола Ляззат КАЗИХАНОВА. - Требуется трансплантация печени. Я сама буду донором. Операцию надо срочно делать, так как ему осталось несколько месяцев. Помогите, пожалуйста. Телефон Ляззат Казихановой: 8705 836 0202 Счет в народном банке: KZ 4402 5735 1883 5618 Казиханова Ляззат Айдынгалиевна ИИН 890421450957