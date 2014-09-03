Возглавил штаб заместитель акима области Ануар Чужегулов, в его состав включены руководители областных структур - ДВД, департаментов по ЧС, по защите прав потребителей, КНБ, экологии, а также специалисты ТОО "МАЭК-Казатомпром". В поиске задействована национальная гвардия МВД РК и военнослужащие войсковой части 6656. Жители, которые имеют информацию о местонахождении контейнера, могут сообщить об этом по телефону в ДВД (7292) 47-50-15 и ДКНБ 42-02-42. Граждан предостерегают: ни в коем случае нельзя вскрывать контейнер, поскольку цезий-137 (Caesium-137) при неосторожном обращении вызывает повышенное радиоактивное заражение местности. Излучение, создаваемое цезием-137, используется в рентгенотерапии и в некоторых измерительных приборах. Как сообщалось, контейнер с радиоактивным цезием-137 пропал в конце августа из автомашины "КамАЗ", следовавшей из города Уральск в Мангистаускую область. Инцидент произошел на промежутке дороги от поселка Сай Утес до Шетпе. Вес контейнера - 50-60 килограммов, высота - 30 см и диаметр - 20 см. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 249 ч.1 УК РК "Нарушение правил обращения с радиоактивными материалами". Цезий-137 – радиоактивное вещество, применяемое в промышленности и в медицине. Однако оно также может быть использовано в производстве так называемых "грязных" бомб, которые вызывают повышенное радиоактивное заражение местности.