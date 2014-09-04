В Актобе преподаватель медуниверситета сбила 11-летнюю школьницу и скрылась с места ДТП. Женщина пересекла двойную сплошную, выехала на встречную полосу и сбила девочку прямо на "зебре". Не останавливаясь, она скрылась с места происшествия, пишет Диапазон. 8 августа около 21:00 возле железнодорожного переезда в Авиагородке на пешеходном переходе машина сбила 11-летнюю девочку, когда та возвращалась с вечерней пробежки. Переезд был закрыт, стояли машины. Женщина на "Тойота-Авенсис" выехала на встречную полосу, пересекла две сплошные линии, набрала скорость. Позже при обследовании места полицейские не найдут тормозного пути. После столкновения машина, не останавливаясь, скрылась с места происшествия. "Я помню, что был удар, помню, как упала на землю", – вспоминает пострадавшая Элина Супрунчук. Родители девочки рассказали корреспонденту "Д", что боковым зеркалом ребенку травмировало ребра так, что зеркало отлетело. Элина упала, перевернулась, потом, видимо, машина проехала по ноге ребенка, так как на голени остался след от протекторов шин. После столкновения девочка вскочила, побежала, потом снова упала. Очевидцы записали номер скрывшейся машины и принесли девочку домой. В результате ДТП ребенок получила перелом ноги, сотрясение мозга, ушибы. Элину забрали в больницу. "Когда я вспоминаю тот вечер, меня трясет, – вспоминает мама девочки Татьяна Христман. – После случившегося мне самой пришлось лечиться. У меня отняли 10 лет жизни! Если бы она пришла ко мне, по-женски попросила бы прощения… Дочери повезло, она родилась в рубашке, а ведь сколько смертельных случаев". Как рассказала мама Элины, супруг виновной прошел с апашками и агашками в палату к дочери, начали причитать. 27 августа состоялся суд. Выяснилось, что виновницей аварии оказалась 26-летняя Айгул Аманжанова, преподаватель медуниверситета. "Об этом я узнала только на суде. Чему она может научить? – продолжает Татьяна. – Когда судья открыла дело, она была в шоке. Она качала головой, говорила: "Ты же с детьми работаешь, как ты могла бросить ребенка на дороге?" Она так и не попросила прощения у Элины". Сегодня ребенок проходит лечение дома, ходит на костылях. Ее мучают головные боли и боли в ноге. До 15 сентября ребенок будет носить гипс. До этого времени ей придется позабыть о занятиях танцами, беге и школе. "Айгул выехала на встречную полосу, потому что торопилась домой к ребенку. Это было неумышленно. Супруга уехала с места происшествия, потому что испугалась. Мы были в больнице, просили прощения вместе со своими родителями. Но нас только обматерили, накричали. Был суд. Жена полностью признала вину. Родные пострадавшей не хотят разговаривать. Что мы можем сделать, не будем же перед ними на коленях стоять. Я готов возместить моральный и материальный ущерб", - заявил супруг преподавательницы. 27 августа суд постановил взыскать с Айгул Аманжановой 374 тысячи тенге в пользу государства и лишить права водить автомобиль сроком на 1 год.