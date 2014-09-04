Осень - пора сбора урожая и подведения итогов. Это касается и деятельности акимов областей и мегаполисов. Группа “Саясат-Monitoring” по заказу газеты “Время” с 31 августа по 3 сентября методом закрытого анкетирования опросила 30 экспертов - политологов, общественных деятелей, блогеров, политтехнологов и журналистов. Замеры рейтинговых показателей глав регионов проводились по нескольким показателям, средние арифметические значения которых составили итоговый рейтинг эффективности. Фото с сайта www.sayasat.org Фото с сайта www.sayasat.org В корпусе акимов вновь случились кадровые изменения. На этот раз портфеля руководителя региона лишился глава Алматинской области Ансар Мусаханов. Его место занял Амандык Баталов, до этого шесть лет работавший первым заместителем областного акима. Поскольку новый глава Алматинской области вступил в должность в конце августа и только-только обживает свой кабинет, в августовский замер он не включен. Так, первое и второе места рейтинга вновь поделили между собой акимы двух главных городов страны - столичный градоначальник Имангали Тасмагамбетов и аким южной столицы Ахметжан Есимов. Акимы Западного региона заняли места в основной группе. Бактыкожа Измухамбетов (Атырауская область) занимает ведущую позицию в этой группе. 10 место досталось акиму ЗКО Нурлану Ногаеву. В августе Ногаев то собственноручно тушил загоревшийся жилой дом, то подчиненный невнятно докладывался, давая шефу возможность предстать строгим, но справедливым начальником. Правда, не обошлось и без негатива - область одна из первых столкнулась с дефицитом бензина. Но недовольство автолюбителей будет уравновешено старанием акима Ногаева отремонтировать дороги. В прошлом году он получил серьезный нагоняй от президента за разбитые трассы и, судя по августу, горит желанием реабилитироваться. 11-ю строчку рейтинга подтвердил аким Актюбинской области Архимед Мухамбетов. Респонденты отмечают высокий темп работы Архимеда Бегежановича - в минувшем месяце он объехал сразу семь районов с рабочими поездками, а также отчитался перед маслихатом. Видимо, июньский визит Нурсултана Назарбаева вдохновил руководство области. В зоне аутсайдеров расположились акимы Мангистауской (Алик Айдарбаев), Северо-Казахстанской (Ерик Султанов) и Костанайской (Нуралы Садуакасов) областей. При этом низкие рейтинговые позиции Султанова объясняются относительно недавним началом его карьеры в качестве акима - руководить регионом Ерику Хамзиновичу было доверено всего пять месяцев назад. С другой стороны, отмечая “высокий старт” Султанова, респонденты сулят ему неплохие перспективы - при условии сохранения нынешнего запала. А вот в случае с Айдарбаевым и Садуакасовым, похоже, весь их управленческий потенциал уже раскрыт, и если они в дальнейшем не смогут прыгнуть выше головы, то так и будут дрейфовать между зонами риска и вылета