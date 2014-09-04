В поселке Калачи Акмолинской области детей, заболевших "сонной болезнью", приходится связывать из-за их агрессивного поведения, сообщает КТК. В загадочном поселке Калачи очередная вспышка сонной болезни. Прямо после торжественной линейки по случаю 1 сентября там впали в спячку сразу 9 детей. Родители теперь не отходят от них ни на шаг. Некоторых из них пришлось даже связать. Говорят, проснувшиеся ребята вели себя крайне неадекватно и агрессивно. Поселок охватила паника. Жители боятся отпускать детей гулять – чтобы те не уснули где-нибудь на улице. Как это случилось первого сентября. 9 школьников попали в больницу, едва вернувшись с торжественной линейки. "Он пришел, все он упал. Вот, и сразу скорую вызвали, он даже на ноги встать не мог. Глаза пьяные сразу и падает", - рассказывает местная жительница Ольга Самусенко. Разбудить детей удалось только спустя сутки. Трое до сих пор в реанимации. Родители теперь боятся за психику ребят. Ведь все они, едва открыв глаза, стали вести себя неадекватно. "Дети, я говорю, рыгают, какие-то галлюцинации, мерещится, улиток собирают каких-то там, режут, стреляют. Попривязывали к кроватям их, чтобы они там… Тут вся деревня переспала", - говорит житель села Олег Свинарев. Кроме детворы, в спячку впали еще и семеро взрослых. В их числе даже сам врач сельской больницы. Её пробуждения соседи ждут уже пятый день. Все это время женщина не встаёт с кровати, а помощь ей оказывают прямо на дому. В Калачи накануне снова приезжала делегация из Минздрава, сейчас в сонном селе санврачи выполняют обычные процедуры: берут на анализы почву, воду и продукты. Но жители уже сомневаются, что эксперты когда-нибудь раскроют тайну массовой спячки или хотя бы придумают, как ее лечить. "Брали пробы воды, земли и всего, и картошки, и продуктов давали. А что толку? А воз и ныне там: как люди спали, так и спят", - возмущаются сельчане. Единственным выходом местные считают бегство из сонного царства. Только большинству сельчан уезжать некуда и не на что. Впрочем, снести Калачи, а людей переселить на днях предложил аким Акмолинской области. Этот вопрос сейчас изучают в департаменте по правам потребителей.