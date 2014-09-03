Ко Дню города шахматную площадку под открытым небом подарили власти Уральска горожанам. shahmaty3 Шахматную площадку в ростовыми фигурами установили на новой Набережной на берегу реки Урал. Сегодня, 3 сентября, ее торжественно открыл замакима Уральска Марс САТЫБАЛДИЕВ. Он поздравил горожан с наступающим праздником, рассказал, что с каждым днем в Уральске растет число любителей и профессионалов игры в шахматы. Кстати, первым ход сделал замакима, и дальше игра пошла среди простых горожан. shahmaty2- По просьбе самих горожан мы решили  установить шахматную площадку под открытым небом, - рассказал Марс САТЫБАЛДИЕВ. - Любители игры смогут играть здесь. По словам начальника отдела культуры г.Уральск Сайрана ДЮЙСЕНТЕГИ, ростовые фигуры изготовил отдел культуры и ЖКХ. Рост коня - 90 сантиметров, а пешек - 70. Сделаны они из пластика. Внутрь фигур насыпан песок для веса. К слову, в шахматы можно будет поиграть только днем, на ночь фигуры будут собирать. shahmaty shahmaty4 shahmaty7