В маневрах примут участие более 4 тыс. человек и около 400 единиц техники. Масштабные учения Вооруженных сил России состоятся в сентябре на Алтае, недалеко от границы с Казахстаном. В маневрах, в которых задействуют военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения РФ и боевую авиацию, примут участие более четырех тысяч человек и около 400 единиц техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления РВСН майора Дмитрия Андреева. Как рассказал военнослужащий, впервые на учениях такого масштаба планируется обширное применение авиации. По его словам, будут использованы истребители-перехватчики МиГ-31 и разведчики Су-24МР, сообщает newsru.com. В последние месяцы в разных регионах страны неоднократно проводились учения вооруженных сил. Внимание Запада особенно привлекли маневры, которые проходили вблизи от российско-украинской границы. Киев, Европа и США были обеспокоены присутствием большого количества российских солдат и военной техники недалеко от восточных областей Украины. Политики подозревали, что Москва может оказывать сепаратистам военную помощь. Отметим, что появление сепаратистов в Луганской и Донецкой областях произошло параллельно с присоединением к России Крыма. В связи с этим некоторые выражают обеспокоенность возможностью повторения «крымского сценария» в других экс-республиках СССР. Напомним, в последние дни обострились и разговоры о будущем Евразийского экономического союза. Сначала, во время пресс-конференции Владимира Путина в летнем лагере Селигер, российского президента спросили о возможности развития украинского сценария в Казахстане. Затем Владимир Жириновский в очередной раз заговорил о территориальных притязаниях России к Казахстану. В итоге высказался и президент РК Нурсултан Назарбаев, напомнив, что Казахстан, в случае угрозы его суверенитету и интересам, отойдет от проекта евразийской интеграции. Некоторые эксперты и СМИ увидели в словах Нурсултана Назарбаева реакцию на украинские события и пресс-конференцию Владимира Путина.