Отмечается, что мангистауский филиал АО "Казпромгеофизика" оказывает услуги по проектным разработкам, инжинирингу в геологии, геотехнике, геохимии и нефтедобыче. Также компания занимается геофизической съемкой и разведкой. Между тем, стало известно, что нашедшим контейнер с цезием-137 гарантируется вознаграждение в размере 1,5 миллиона тенге. Об этом ранее заявил оперативный штаб по поиску радиоактивного контейнера. К поискам цезия были привлечены 70 военнослужащих национальной гвардии МВД РК войсковой части №6656. Они пешим ходом обследовали автомобильную дорогу и прилегающую территорию от села Шетпе Мангистауского района до села Опорный Бейнеуского района. Ранее также сообщалось, что к поиску цезия подключилось ДКНБ Мангистауской области. По данным "Лады", сейчас в районах также созданы оперативные штабы по поиску радиоактивного контейнера. Проводится подомовой обход жителей районов, ведется разъяснительная работа с населением. Проверяются пункты приема металлолома. Досматриваются автотранспортные средства, передвигающиеся по маршруту движения на территории близлежащих районов, где была обнаружена пропажа. Напомним, что контейнер с цезием-137 выпал из автомашины КамАЗ, при транспортировке из Уральска в Актау. Он был утерян 27 августа на промежутке дороги от поселка Сай Утес до Шетпе. По данным полицейских, высота контейнера - 30 сантиметров, диаметр - 20 сантиметров. Правоохранительные органы просят нашедших цезий не вскрывать контейнер с опасным веществом.