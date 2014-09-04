Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 25-летняя Айдана ДОСКАЛИЕВА пропала по пути домой 13 августа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Напомним, вечером 13 августа Айдана ДОСКАЛИЕВА возвращалась из города домой в село Щапово Зеленовского района. Девушка на автобусе сообщением Уральск-Серебряково доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. Последним Айдану видел ее младший брат, который на велосипеде выехал на трассу, чтобы встретить сестру. По словам мальчика, он видел сестру на заднем сиденье белых "Жигулей", на переднем сиденье было двое мужчин. Машина не остановилась. Девушку с тех пор никто не видел. Телефон Айданы отключен. Спустя неделю после исчезновения полицейские стали останавливать все  автомашины "Жигули" белого цвета от 1 до 7 модели. Кроме того, внутренние войска прочесали местность, но тщетно. Сегодня, 3 сентября, родители по телефону сказали, что никаких новостей об их дочери нет.