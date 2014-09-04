В Актау годовалый мальчик по имени Акнур попал в больницу из-за жестокого обращения с ним родственников. О бедственном положении мальчика узнали случайно. Фельдшер Мунайлинского района увидел стоящий на солнцепеке бесик с ребенком, пишет портал "Лада". Фото с сайта www.lada.kz Фото с сайта www.lada.kz "Ребенок был привязан и лежал в бесике на улице. В жару. Мне в глаза бросилась его неестественная худоба и очень грязная одежда. Я вызвал "скорую", - рассказал фельдшер. Мальчика из дома медики забирали вместе с полицией. Первичный осмотр ребенка в детской областной больнице показал, что у него сильная гипертрофия мышц, гематомы на лице и голове, нагноившиеся пролежни на ягодицах. "При поступлении ребенок был очень грязным. Из протокола осмотра следует, что у него средняя дистрофия, то есть он весит в два раза меньше, чем положено в его возрасте. У него неврологические расстройства. Мальчик очень беспокойный, не говорит и не реагирует на голос. Ему больше года, но из-за гипертрофии мышц он даже не сидит. Из этого следует, что большую часть жизни ребенок был привязан к бесику и находился без движения", - рассказала Назгуль Кисикбасова, педиатр-гематолог детской областной больницы. Фото с сайта www.lada.kz Фото с сайта www.lada.kz Врачи рассказали, что под грязным памперсом в пролежнях у Акнура завелись черви. Мальчик был очень голодным. Все время, что Акнур находится в отделении, он не выпускает из рук бутылочку с молоком. В медицинской карте мальчика такое состояние охарактеризовано, как слабый уход родителей. При этом отец и бабушка ребенка так не считают. "Хорошо мы за ним смотрим, - говорит бабушка. - Кормим и моем, когда надо". Отец Акнура говорит, что ребенка полицейские забрали не потому, что он находился в ужасном состоянии, а потому, что у него с сыном разные фамилии. "Мы с его матерью расписаны не были, в свидетельстве о рождении я, как отец, не записан. Поэтому я фактически никем ему не являюсь по документам, вот его и забрали. Сказали вернут, когда я установлю отцовство. А в больнице он потому, что у него на попе царапинки", - рассказал отец мальчика. Где родная мать малыша - неизвестно. По словам бабушки, два месяца назад она уехала в Шымкент. А вот отец Акнура считает, что она пропала без вести. Он уже нашел ей замену и привел в дом другую женщину, которая, по его словам, заботится о детях. Что будет с судьбой годовалого Акнура дальше, пока не ясно. Сейчас полицейские собирают материалы по факту жестокого обращения с ребенком. А отец тем временем говорит, что намерен подавать документы на установление отцовства. Однако, по словам врачей, за двое суток, что малыш находится в больнице, никто из родственников его так и не навестил.