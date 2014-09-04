По словам, никакого ажиотажа вокруг продажи российского рубля нет. - Традиционно спрос на валюту повышается в летнее время, - рассказал Сергей РОДИН. - Впрочем, и по сравнению с прошлым годом небольшое повышение спроса есть. Если в июле прошлого года в ЗКО было продано чуть больше 400 млн рублей, то в этом году в июле было продано 662 млн рублей. Но мы это связываем с тем, что традиционно объем растет в летние месяцы, потому что население чаще выезжает в Российскую Федерацию, кто за покупками, кто отдыхать, поскольку мы граничим с 5 областями России. Как рассказал Сергей РОДИН, если взять в разрезе республики, то в ЗКО не самые высокий объем продаж российского рубля. - Если по республике за июль было продано около 7,5 млрд рублей, из них в ЗКО - 662 миллиона, - продолжает замдиректора. - В других городах, например, в Усть-Каменогорске этот показатель выше. Что касается доллара США, спрос на валюту был повышен в начале августа, когда снова пошли слухи о повышении доллара. Многие люди запаниковали и стали скупать, но потом даже прогадали. Ведь сначала пошел рост, а сейчас идет снижение. На этой неделе глава Нацбанка Кайрат КЕЛИМБЕТОВ заявил о снижении нижней планки, то есть доллар может колебаться до 170 тенге, то есть можно ожидать еще падение доллара.