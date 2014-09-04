Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Напомним, что со 2 по 4 сентября в Ледовом Дворце спорта проходил открытый междугородний турнир по хоккею с шайбой. В турнире принимали участие команды из Актобе, Оренбурга, а также команды областной школы ЗКО по хоккею «Акжайык» и ДЮСШ «Ледового дворца спорта». Первое место заняла команда из Оренбурга, второе место досталось команде ДЮСШ «Ледового дворца спорта», на третьем месте команда областной школы ЗКО по хоккею «Акжайык». - Наша команда принимала участие в таком турнире впервые, - сообщил тренер команды ДЮСШ «Ледового дворца спорта» Юрий СТЕПАНОВ. - И мы очень рады, что у нас была возможность встретиться с сильными соперниками из Оренбурга. Это очень хороший опыт для команды. В целом каждый спортсмен из команды проявил себя, показал, на что способен в настоящей игре. После торжественного вручения командных кубков, также были выделены несколько спортсменов по номинациям. Так лучшим вратарем был признан десятилетний Данил ТРОФИМОВИЧ из команды «Уралец» ДЮСШ «Ледового дворца спорта».