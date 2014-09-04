Фото с сайта www.time.kz Фото с сайта www.time.kz Советник председателя Национального банка РК Олжас Худайбергенов считает, что в настоящее время курс национальной валюты будет колебаться в пределах 179 - 182 тенге за доллар, сообщает NUR.KZ. По словам Худайбергенова, он только сегодня утром получил право комментирования информации о том, что Нацбанк может расширить коридор колебаний курса со 185 тенге +/-3 тенге, до 185 тенге +3/-15 тенге. "Из прошлого опыта можно привести пример февраля 2010 года, когда через год после девальвации Нацбанк также принял решение уйти от коридора в 150 тенге +/-3%, в коридор 150 тенге +10%/-15% (+15 тенге/-22,5 тенге). Несмотря на такой широкий коридор, в реальности курс укрепился до 146-147 тенге за $1. Учитывая прошлый опыт и текущие обстоятельства, я думаю, что сейчас курс будет двигаться в пределах 179-182 тенге", - написал Худайбергенов в своем аккаунте в Facebook. Он также пояснил, как текущее ослабление курса российского рубля повлияет на тенге. "Во время девальвации в феврале текущего года, курс рубля к доллару составлял около 36,5. Отсчитайте 20% и будет 43,8. Чем ближе к этому курсу, то тем больше давление на тенге. Однако, правильнее брать не номинальный курс, а реальный. Иначе говоря, в России сейчас активизировалась инфляция - и эта инфляция фактически уравновешивает пока ослабление рубля и снижает давление на тенге. Иначе говоря, 20%-е ослабление по рублю надо смотреть за вычетом инфляции, то есть реальный обменный курс, а значит критическая точка будет не 43,8, а дальше", - считает он. "Надо понимать, что Россия - не единственный торговый партнер, и недостаточно динамики только по рублю (тем более что импорт оттуда в этом году упал на 23% с начала года) - как минимум аналогичная динамика должна сработать в 3-4 крупных странах-партнерах во внешней торговле. Естественно, крайне маловероятно, что все это случится, скажем, до конца следующего года (а как будет дальше, можно дать прогноз летом следующего года), а потому можно игнорировать небольшие колебания по рублю", - добавил советник. Напомним, председатель Нацбанка Казахстана Кайрат Келимбетов сообщил 3 сентября о том, что Нацбанк планирует принять решение об изменении существующего коридора колебаний курса тенге на этой неделе.