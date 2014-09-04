Фото с сайта top.rbc.ru Фото с сайта top.rbc.ru Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что хочет стать президентом Новороссии, сообщает дни.ру. Став президентом Новороссии, Владимир Жириновский обещает возродить на территории государства уезды и губернии. Также лидер фракции ЛДПР продемонстрировал повестку от МВД Украины и заявил о своей готовности явиться на допрос. Это произойдет, однако, при том условии, что перед приездом в Киев политика там высадится псковский десант. Таким образом Жириновский отреагировал на желание МВД Украины объявить его в международный розыск за публичную поддержку представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также на неподтвержденные ни одним доказательством заявления украинской стороны о наличии на территории Донбасса российских военнослужащих. Уголовные дела на Украине заведены не только на Жириновского, но также на Зюганова, Малафеева и Шойгу. Все они обвиняются украинской стороной в помощи силам ополчения Новороссии. Тем не менее, политик обеспокоен состоянием своего текущего, не будущего президентского, а депутатского кабинета. Жириновский рассказал, что восхищен продукцией, которую производят и используют в усадьбе миллионера-отшельника Германа Стерлигова до такой степени, что заказал там себе всю мебель для кабинета. "У меня будет самый экологически чистый кабинет", – цитирует "Русская служба новостей" парламентария. Хозяин поместья отмечает, что мебель не обработана никакими лакокрасочными покрытиями и абсолютно безвредна для здоровья. Владимир Жириновский посетил основателя товарной биржи "Алиса" Германа Стерлигова в его поместье, который ушел в добровольное отшельничество. На 37 гектарах усадьбы проживает 12 семей, в том числе украинские беженцы. Жители поместья содержат 250 голов скота – коз и лошадей. Свиней и кроликов в хозяйстве Стерлигова не держат.