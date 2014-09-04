Проект выполнил художник-мастер Ербол КЕНЖЕГАЛИЕВ, работы обошлись бюджету в три миллиона тенге, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 4 сентября, у Дворца бракосочетания в шестом микрорайоне горожанам презентовали скамейку влюбленных. На торжество пришли около трех сотен людей, в основном молодые пары с детьми. - Предложений было много, какую именно композицию ставить, но коллегиально мы решили, что это должна быть скамейка влюбленных. Символично ее установили перед Дворцом бракосочетания. Надеемся, это будет место, где будут встречаться молодые влюбленные, назначать свидания. Все для молодежи делаем. Как вы знаете, сильная семья - сильный Казахстан, - сказал замакима города Марс САТЫБАЛДИЕВ на открытии. Честь перерезать ленточку предоставили известной поэтессе Акуштап БАКТЫГЕРЕЕВОЙ, которая пожелала тихой радости за каждым окном. Скамейку влюбленных открыла молодая пара - Ернар ЖАДАНОВ и Айнур САРСЕНОВА. Влюбленные женятся в День города - 6 сентября, а сегодня их пригласили на романтическую прогулку ко Дворцу. Сразу же после презентации скамейки влюбленных на площади перед Дворцом начался парад оркестров. На импровизированной сцене выступали оркестр казахских народных инструментов имени Даулеткерея, эстрадно-симфонический оркестр акима области, оркестр русских народных инструментов и духовой оркестр. У каждого оркестра была получасовая программа. Выступление завершилось гала-концертом и песней «Атамекен» Ескендира ХАСАНГАЛИЕВА. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА