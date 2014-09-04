ДТП произошло около 21.30 часов 4 сентября на деповском мосту, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам водителя автомашины "Лада Ларгус", он ехал по деповскому мосту в сторону центра города. - Я ехал по своей стороне,  - рассказал водитель "Лада Ларгус" Илья. - Вдруг мне навстречу вылетел белый "Ниссан Мурано". Уходя от лобового столкновения, я ударился с другой машиной. Я хотел предотвратить эту аварию, как мог. Отец Ильи рассказал, что автомобиль они купили всего лишь три месяца назад. По словам Ильи, нужно теперь найти белый "Ниссан Мурано", который является виновником ДТП. Между тем, автомобиль "Лада Ларгус" столкнулся с такси "ВАЗ 2109", в результате столкновения "Ларгус" перелетел через бордюр и практически повис на заграждении моста. Водитель "Лады" получил небольшие ушибы и от госпитализации отказался. По словам одного из сотрудников УАП ДВД ЗКО, в такси помимо водителя находились два пассажира - обе гражданки Российской Федерации. Водителя и пассажиров такси с места ДТП забрала скорая помощь. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии. Позже заместитель директора областной больницы Жумабек ШАЙХИЕВ прокомментировал состояние пострадавшей гражданки Российской ФЕДЕРАЦИИ. - Данная пациентка поступила к нам в 22:25, - рассказал ШАЙХИЕВ. - У нее диагностирован перелом лучевой кости со смещением, ей вкололи обезболивающее, наложили гипс и отпустили на амбулаторное лечение по месту жительства. Показаний к госпитализации у пострадавшей не имелось. На место ДТП была вызвана пожарная машина, так как при столкновении у "Лады Ларгус" был пробит бензобак и была угроза возгорания. Бензин буквально стекал по мосту. Движение на мосту было перекрыто. На место ЧП прибыл начальник УВД г. Уральск Манарбек ГАБДУЛЛИН. После составления схемы ДТП, машины увезли на эвакуаторах и движение было восстановлено. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА